反制伊朗無人機 澤倫斯基：11國向烏求援 1條件下協助

澤倫斯基指出，已有11國向烏克蘭尋求協助，以反制伊朗無人機。(路透)

美伊戰事牽動區域情勢，烏克蘭總統澤倫斯基9日表示，已有來自伊朗 鄰近國家、歐洲聯盟國家及美國等共11國，向烏克蘭提出安全保障請求，希望借重烏方在反制伊朗製「見證者」無人機 方面的經驗與能力。

澤倫斯基在社群媒體發文指出，相關請求顯示各國對烏克蘭在攔截機、電子作戰與相關訓練方面的經驗有所需求，「烏克蘭已準備好對協助保護烏克蘭人民生命、捍衛烏克蘭獨立的國家，提供正面的回應」。

澤倫斯基說，根據國家安全與國防委員會主席烏梅洛夫（Rustem Umerov）、烏克蘭安全局（Security Service of Ukraine）、外交部、國防部及其他情報單位提交的報告，政府已評估戰事可能發展，並檢視提出請求國家的現況，將在不削弱烏國國內防空需求的前提下提供協助。他並說，部分請求已獲回應並提供支援。

他指出，烏克蘭首要任務是確保伊朗政權在衝突中「不會在威脅生命安全方面取得任何優勢」，並呼籲各方合作維持地區與國際市場穩定。

紐約時報9日刊登的報導指出，澤倫斯基在日前接受訪問時表示，美國於5日向烏克蘭提出協助請求，烏方翌日即派出一支無人機專家團隊並攜帶攔截機，前往中東協助保護美國在約旦的基地。澤倫斯基說：「我說好，當然，我們會派出我們的專家。」白宮對於是否曾向烏克蘭提出相關請求，未予回應。

對於先前有美國官員指稱俄羅斯 向伊朗提供情報，包括美軍基地、軍艦及軍事人員的衛星影像等，澤倫斯基表示，情報顯示部分伊朗製無人機中發現俄生產的零件。他也曾指出，願意以烏克蘭的攔截機技術交換防空飛彈，並希望中東國家能在外交層面，就俄烏戰事提供更多協助。

澤倫斯基說，中東許多國家與俄羅斯關係密切，「或許他們可以與俄羅斯溝通，讓俄羅斯稍微暫停一下」。他並表示，烏克蘭願意在此情況下協助中東國家強化防禦能力。

目前波斯灣國家多使用美國「愛國者」防空飛彈攔截伊朗無人機。據報一架「見證者」無人機製造成本約5萬美元，而一枚愛國者飛彈價格約300萬美元。

在此情況下，烏克蘭近年研發出較低成本的反制方式，包括使用搭載於F-16戰機的飛彈、重型機槍及攔截機等裝備應對「見證者」無人機。

路透先前報導，美國與卡達正討論是否向烏克蘭採購攔截機，以對抗伊朗無人機對波斯灣國家的攻擊。

在美伊衝突持續之際，儘管伊朗飛彈攻擊數量有所下降，無人機攻擊仍未減少。上周有六名美軍士兵在科威特一處指揮中心遭伊朗無人機空襲身亡。