我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

港媒：美軍依賴中國稀土 北京在川普訪中前握談判籌碼

馬斯克蟬聯富比世首富 黃仁勳躍居第8超越巴菲特

反制伊朗無人機 澤倫斯基：11國向烏求援 1條件下協助

編譯中心／綜合10日電
聽新聞
test
0:00 /0:00
澤倫斯基指出，已有11國向烏克蘭尋求協助，以反制伊朗無人機。(路透)
澤倫斯基指出，已有11國向烏克蘭尋求協助，以反制伊朗無人機。(路透)

美伊戰事牽動區域情勢，烏克蘭總統澤倫斯基9日表示，已有來自伊朗鄰近國家、歐洲聯盟國家及美國等共11國，向烏克蘭提出安全保障請求，希望借重烏方在反制伊朗製「見證者」無人機方面的經驗與能力。

澤倫斯基在社群媒體發文指出，相關請求顯示各國對烏克蘭在攔截機、電子作戰與相關訓練方面的經驗有所需求，「烏克蘭已準備好對協助保護烏克蘭人民生命、捍衛烏克蘭獨立的國家，提供正面的回應」。

澤倫斯基說，根據國家安全與國防委員會主席烏梅洛夫（Rustem Umerov）、烏克蘭安全局（Security Service of Ukraine）、外交部、國防部及其他情報單位提交的報告，政府已評估戰事可能發展，並檢視提出請求國家的現況，將在不削弱烏國國內防空需求的前提下提供協助。他並說，部分請求已獲回應並提供支援。

他指出，烏克蘭首要任務是確保伊朗政權在衝突中「不會在威脅生命安全方面取得任何優勢」，並呼籲各方合作維持地區與國際市場穩定。

紐約時報9日刊登的報導指出，澤倫斯基在日前接受訪問時表示，美國於5日向烏克蘭提出協助請求，烏方翌日即派出一支無人機專家團隊並攜帶攔截機，前往中東協助保護美國在約旦的基地。澤倫斯基說：「我說好，當然，我們會派出我們的專家。」白宮對於是否曾向烏克蘭提出相關請求，未予回應。

對於先前有美國官員指稱俄羅斯向伊朗提供情報，包括美軍基地、軍艦及軍事人員的衛星影像等，澤倫斯基表示，情報顯示部分伊朗製無人機中發現俄生產的零件。他也曾指出，願意以烏克蘭的攔截機技術交換防空飛彈，並希望中東國家能在外交層面，就俄烏戰事提供更多協助。

澤倫斯基說，中東許多國家與俄羅斯關係密切，「或許他們可以與俄羅斯溝通，讓俄羅斯稍微暫停一下」。他並表示，烏克蘭願意在此情況下協助中東國家強化防禦能力。

目前波斯灣國家多使用美國「愛國者」防空飛彈攔截伊朗無人機。據報一架「見證者」無人機製造成本約5萬美元，而一枚愛國者飛彈價格約300萬美元。

在此情況下，烏克蘭近年研發出較低成本的反制方式，包括使用搭載於F-16戰機的飛彈、重型機槍及攔截機等裝備應對「見證者」無人機。

路透先前報導，美國與卡達正討論是否向烏克蘭採購攔截機，以對抗伊朗無人機對波斯灣國家的攻擊。

在美伊衝突持續之際，儘管伊朗飛彈攻擊數量有所下降，無人機攻擊仍未減少。上周有六名美軍士兵在科威特一處指揮中心遭伊朗無人機空襲身亡。

俄烏戰爭開打四年，烏克蘭安全局主導的「蜘蛛網行動」歷時一年半籌備，出動117架無...
俄烏戰爭開打四年，烏克蘭安全局主導的「蜘蛛網行動」歷時一年半籌備，出動117架無人機奇襲俄羅斯大成功；圖為烏軍發布的蜘蛛網行動畫面。（圖／翻攝自烏克蘭國安局臉書）

世報陪您半世紀

伊朗 俄羅斯 無人機

上一則

伊朗「軍費動脈」哈格島成終戰關鍵 面積僅曼哈頓1/3大小

下一則

日花滑名將羽生結弦憶311故鄉受災 練習途中穿冰鞋逃命

延伸閱讀

川普稱伊朗戰爭「很快結束」 通話普亭談中東情勢

川普稱伊朗戰爭「很快結束」 通話普亭談中東情勢
華郵專欄：伊朗戰爭兩個贏家曝光 美國不在其中

華郵專欄：伊朗戰爭兩個贏家曝光 美國不在其中
澤倫斯基：已派遣無人機專家和裝備赴約旦協防美軍基地

澤倫斯基：已派遣無人機專家和裝備赴約旦協防美軍基地
風水輪流轉？紐時曝美國為1事向烏克蘭求救 澤倫斯基對川普有牌了

風水輪流轉？紐時曝美國為1事向烏克蘭求救 澤倫斯基對川普有牌了

熱門新聞

阿聯第七大城富查伊拉工業區石油設備遇襲爆炸後陷入大火。(美聯社)

沒參戰卻成最大苦主 中東這國被伊朗攻擊比以色列還慘

2026-03-03 20:59
伊朗一波波的無人機攻勢，已對美國及波斯灣盟國造成防空壓力，武器庫存快速消耗。示意圖（路透）

伊朗以2萬美元一架的無人機 消耗敵方400萬元愛國者飛彈

2026-03-03 12:01
CNN分析最新衛星影像指出，伊朗正試圖透過摧毀阿拉伯半島多處關鍵軍事基地的薩德系統雷達，以削弱當地防空能力。資料照片。（路透）

伊朗空襲成功？最新衛星影像顯示 美軍5億美元薩德雷達恐遭摧毀

2026-03-06 07:10
美國和以色列3日發動空襲，炸毀伊朗德黑蘭一個警察局。 路透

伊朗開啟「馬賽克防禦」跟美國打生存戰 看誰能抗壓更久

2026-03-07 10:28
伊朗首都德黑蘭一處石油儲存設施7日晚遭到攻擊，現場火光沖天，濃煙滾滾。 （美聯社）

美媒爆美以分歧：以軍狂炸伊朗油設施 美方驚呼搞什麼鬼

2026-03-09 14:30
專家分析認為，美伊戰事已造就兩個贏家，美國不在其中。圖為德黑蘭3月2日遭空襲後濃煙升起。(美聯社)

華郵專欄：伊朗戰爭兩個贏家曝光 美國不在其中

2026-03-10 00:02

超人氣

更多 >
好市多小籠包50個9美元 華人多次回購稱「勝鼎泰豐」

好市多小籠包50個9美元 華人多次回購稱「勝鼎泰豐」
川普孫女逛洛杉磯「超市界愛馬仕」因這一舉動被批判

川普孫女逛洛杉磯「超市界愛馬仕」因這一舉動被批判
銀行家辭職改賣珍珠奶茶 事業王國年銷售逾5億

銀行家辭職改賣珍珠奶茶 事業王國年銷售逾5億
保險公司動手腳向紅藍卡增加請款 導致保費上漲10%

保險公司動手腳向紅藍卡增加請款 導致保費上漲10%
這5個州「利誘」人遷居 最優渥的價值逾2.3萬元

這5個州「利誘」人遷居 最優渥的價值逾2.3萬元