我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

破產者變多 美國人五項恐慌財務現況你有嗎？

學生惡作劇...喬州師絆倒被撞亡 家屬一原因求勿控罪

普亭盼對中東議題伸援手 川普：結束俄烏戰爭才是幫大忙

記者陳熙文／華盛頓報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
川普總統（右）和俄國總統普亭（左）去年在美國阿拉斯加見面。(路透)
川普總統（右）和俄國總統普亭（左）去年在美國阿拉斯加見面。(路透)

川普總統9日稱他與俄羅斯總統普亭通電，川普指出，普亭希望對中東情勢伸出援手，不過川普對普亭說，只要普亭結束俄烏戰爭就是非常大的幫助了。

克里姆林宮指出，普亭和川普（Donald Trump）9日通話，就伊朗和烏克蘭戰事進行「坦誠且具有建設性」的討論；俄羅斯媒體引述普亭外交顧問鄂夏柯夫（Yuri Ushakov）的說法報導指出，兩人的通話持續一個小時，且是華府方面主動提出；鄂夏柯夫表示，普亭跟川普商討伊朗衝突局勢，以及有關烏克蘭的談判議題。

鄂夏柯夫還提到，針對美國和以色列向伊朗發動的戰爭，普亭呼籲迅速透過政治及外交途徑來解決。

川普9日針對美軍在伊朗的軍事行動舉行記者會，他證實確與普亭通電，並稱兩人有非常好的通話，指他們在談到烏克蘭，川普並形容這是一場永無止境的戰鬥，稱普亭和烏克蘭總統澤倫斯基之間有很大的仇恨，雙方似乎無法冷靜下來、達成一致，不過川普認為，針對俄烏戰爭的議題，這算是一次正面的通話。

川普也說，兩人很明顯地談到中東議題，也指出普亭希望伸出援手、提供協助，不過川普向普亭表示，他可以結束俄烏戰爭，這才是幫了大忙。川普總結說，他與普亭有非常好的對話，也認為普亭希望提供幫助。

世報陪您半世紀

華府 以色列 烏克蘭

上一則

伊朗女子小學165死 疑是美國戰斧飛彈襲擊

延伸閱讀

克宮：普亭與川普通話 商討伊朗和烏克蘭議題

克宮：普亭與川普通話 商討伊朗和烏克蘭議題
哈米尼次子接班伊朗最高領袖 普亭：俄國支持不變

哈米尼次子接班伊朗最高領袖 普亭：俄國支持不變
風水輪流轉？紐時曝美國為1事向烏克蘭求救 澤倫斯基對川普有牌了

風水輪流轉？紐時曝美國為1事向烏克蘭求救 澤倫斯基對川普有牌了
參議員克芮麥：川普打伊朗 讓習近平攻台心存忌憚

參議員克芮麥：川普打伊朗 讓習近平攻台心存忌憚

熱門新聞

阿聯第七大城富查伊拉工業區石油設備遇襲爆炸後陷入大火。(美聯社)

沒參戰卻成最大苦主 中東這國被伊朗攻擊比以色列還慘

2026-03-03 20:59
伊朗一波波的無人機攻勢，已對美國及波斯灣盟國造成防空壓力，武器庫存快速消耗。示意圖（路透）

伊朗以2萬美元一架的無人機 消耗敵方400萬元愛國者飛彈

2026-03-03 12:01
CNN分析最新衛星影像指出，伊朗正試圖透過摧毀阿拉伯半島多處關鍵軍事基地的薩德系統雷達，以削弱當地防空能力。資料照片。（路透）

伊朗空襲成功？最新衛星影像顯示 美軍5億美元薩德雷達恐遭摧毀

2026-03-06 07:10
美國和以色列3日發動空襲，炸毀伊朗德黑蘭一個警察局。 路透

伊朗開啟「馬賽克防禦」跟美國打生存戰 看誰能抗壓更久

2026-03-07 10:28
伊朗首都德黑蘭市中心3日遭空襲冒出濃煙。歐新社

正要選新任最高領袖 伊朗「專家會議」大樓遭炸毀

2026-03-03 10:06
3月2日在荷莫茲海峽上的船隻。（路透）

全球約10%貨櫃船因荷莫茲海峽關閉滯留 伊朗放話：敢通過就開火

2026-03-02 19:23

超人氣

更多 >
旅行紀錄遭疑 同公司3公民3綠卡入境芝城全被抓 　

旅行紀錄遭疑 同公司3公民3綠卡入境芝城全被抓 　
航空公司大砍經濟艙乘客福利 哩數累積資格也沒了

航空公司大砍經濟艙乘客福利 哩數累積資格也沒了
工作狂三星座如跟工作結婚 他覺醒時人生已犧牲大半

工作狂三星座如跟工作結婚 他覺醒時人生已犧牲大半
美媒爆美以分歧：以軍狂炸伊朗油設施 美方驚呼搞什麼鬼

美媒爆美以分歧：以軍狂炸伊朗油設施 美方驚呼搞什麼鬼
20歲喀什姑娘奪中國小姐后冠 不只美還擁有1身分…

20歲喀什姑娘奪中國小姐后冠 不只美還擁有1身分…