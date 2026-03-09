普亭盼對中東議題伸援手 川普：結束俄烏戰爭才是幫大忙

川普總統（右）和俄國總統普亭（左）去年在美國阿拉斯加見面。(路透)

川普總統9日稱他與俄羅斯總統普亭通電，川普指出，普亭希望對中東情勢伸出援手，不過川普對普亭說，只要普亭結束俄烏戰爭就是非常大的幫助了。

克里姆林宮指出，普亭和川普（Donald Trump）9日通話，就伊朗和烏克蘭 戰事進行「坦誠且具有建設性」的討論；俄羅斯媒體引述普亭外交顧問鄂夏柯夫（Yuri Ushakov）的說法報導指出，兩人的通話持續一個小時，且是華府 方面主動提出；鄂夏柯夫表示，普亭跟川普商討伊朗衝突局勢，以及有關烏克蘭的談判議題。

鄂夏柯夫還提到，針對美國和以色列 向伊朗發動的戰爭，普亭呼籲迅速透過政治及外交途徑來解決。

川普9日針對美軍在伊朗的軍事行動舉行記者會，他證實確與普亭通電，並稱兩人有非常好的通話，指他們在談到烏克蘭，川普並形容這是一場永無止境的戰鬥，稱普亭和烏克蘭總統澤倫斯基之間有很大的仇恨，雙方似乎無法冷靜下來、達成一致，不過川普認為，針對俄烏戰爭的議題，這算是一次正面的通話。

川普也說，兩人很明顯地談到中東議題，也指出普亭希望伸出援手、提供協助，不過川普向普亭表示，他可以結束俄烏戰爭，這才是幫了大忙。川普總結說，他與普亭有非常好的對話，也認為普亭希望提供幫助。