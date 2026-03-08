立陶宛情報機構：俄專注烏戰事 短期難威脅北約

我的頻道

中央社維爾紐斯7日專電
頓內茨克地區在俄烏軍事衝突中受損的住宅建築，該地目前由俄羅斯控制。(路透)
頓內茨克地區在俄烏軍事衝突中受損的住宅建築，該地目前由俄羅斯控制。(路透)

立陶宛情報機構6日發布年度「國家威脅評估報告」，指出只要俄羅斯持續將資源投入烏克蘭戰爭，短期內就將難以對北約構成直接軍事威脅；報告並示警，中國正透過擴張軍力與深化對俄戰略合作，提升全球影響力。

由立陶宛國家安全部門（VSD）和行動服務第二部門（AOTD）共同發布的年度國安報告分析顯示，若俄羅斯以過去4年的強度持續對烏作戰，戰事將消耗大量人力與財政資源，使俄國難以同時對其他國家發動軍事行動。

不過報告指出，俄羅斯仍持續進行軍事改革並建立新部隊，多數新成立單位被派往烏克蘭作戰。若戰爭持續6至10年，俄方可能可以為新部隊補齊人員與裝備，但要重建足以與北大西洋公約組織（NATO）進行大規模衝突的武器與彈藥儲備仍有困難。

報告並指出，最不利的情境是俄羅斯與烏克蘭達成和平協議且西方國家解除多數制裁。屆時俄羅斯可能在1至2年內具備在波羅的海地區發動有限衝突的能力，並在6至10年內準備與北約爆發大規模戰爭。

情報機構也指出，俄羅斯在承受經濟困難、兵力損失與國際制裁方面展現一定韌性，同時持續擴張北約東翼的軍事能力並提升無人機產量。

立陶宛國安報告並獨立出一章節，分析中國的戰略動向。報告指出，中國正試圖將自己塑造成質疑現行國際秩序國家的領導者，並透過團結威權國家、積極參與國際組織，推動在制度、金融體系與供應鏈上降低對西方的依賴。

報告分析，主導東海、南海及台灣周邊情勢仍是北京的核心戰略優先事項。近年中國人民解放軍也擴大海外海上行動，並在傳統作戰區域之外進行演習，顯示其全球投射軍力的能力正逐步提升。

此外，中國也與俄羅斯加強戰略夥伴關係，雙方透過聯合軍演與在印度洋與太平洋的聯合巡航展現政治支持與軍事實力，也對北約盟國及合作夥伴形成更大壓力。

烏克蘭 北約 立陶宛

