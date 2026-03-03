我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

華婦砸160萬獲批EB-5 亞城街頭突遭ICE抓捕 2子陷困境

受夠旅客穿睡衣搭機 佛州坦帕機場祭禁令

澤倫斯基：美打擊伊朗具正當性 憂防空武器供不應求

中央社羅馬3日專電
聽新聞
test
0:00 /0:00
烏克蘭總統澤倫斯基。美聯社
烏克蘭總統澤倫斯基。美聯社

美伊開火戰事波及整個中東地區，烏克蘭總統澤倫斯基今天接受義大利「晚郵報」專訪指出，他認為美國打擊伊朗的軍事目標有正當性，但恐使烏克蘭陷入困境，更難獲得防空飛彈，因為美國與盟友現有迫切需求。

義大利大報晚郵報（Corriere della Sera）今天刊出澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）專訪，他表示「我認為攻擊伊朗軍事目標是個正確決定，伊朗為俄羅斯生產大量武器，特別是無人機和飛彈。」他相信伊朗以後無法繼續這樣做，或許俄羅斯會反過來武裝伊朗。

不過「美伊開火」恐排擠烏克蘭武器需求，澤倫斯基擔憂，「我們可能難以獲得保衛領空的導彈和武器，美國及其中東盟友可能需要這些武器來自我防衛，例如愛國者飛彈。」他表示目前「烏克蘭優先需求清單」（PURL）機制讓該國可用歐洲資金購買美國武器，但美國現在自身軍武需求恐將大增。

澤倫斯基舉例，就像去年6月，「當時以色列遭伊朗攻擊，烏克蘭接收導彈的計劃也因此放緩。這種情況目前還沒發生，但我擔心會重演。」

俄羅斯與伊朗是盟友，但澤倫斯基評估俄羅斯不會介入伊朗戰爭。他表示，俄總統普亭（Vladimir Putin）對伊朗「只會說、不會做」，就像敘利亞前總統阿塞德（Bashar al-Assad）被推翻時，俄羅斯最終只給了阿塞德庇護。「俄羅斯還可能歸還一些伊朗提供的武器，例如俄羅斯在德黑蘭兩家工廠生產的伊朗「見證者」（Shahed）無人機。」

對於有人認為美伊開火與俄烏戰爭同屬違反國際法的「侵略行為」，澤倫斯基強調，他認為這是「兩種完全不同情況」，美以攻擊的是一個製造原子彈的政權，烏克蘭則是遭地面部隊入侵，俄羅斯在過去12年來一直試圖佔領烏克蘭。

他表示，「在伊朗問題上，我認為戰爭延長會帶來嚴重問題。如果不採取對話，平民死亡人數將不斷增加。伊朗社會已分裂成支持和反對政權的兩派。」他希望伊朗危機只是小規模衝突，不會演變成曠日持久戰爭，「我們親身經歷過戰爭帶來的血腥後果」。

鑒於無人機在新型戰爭中扮演關鍵角色，澤倫斯基表示，「我們在戰爭之中，但隨時準備提供幫助。我們擁有優秀的無人機作戰專家，願意與盟友分享知識，從英國、美國到義大利、法國、德國等。」

他表示，烏克蘭是歐洲防線，歐洲人對此心知肚明，因此自衝突以來歐洲各國一直幫助烏克蘭。「你們現在在中東也看到了，光靠飛機飛彈不足以對抗伊朗無人機。任何投資烏克蘭無人機產業者，都將獲得我們在該領域的知識與經驗作為回報。」

至於美伊開火是否將影響俄烏談判進程，澤倫斯基表示，目前沒有任何推遲計畫，他相信下次談判可在5或6日如期舉行，他希望地點選在日內瓦或至少在歐洲。

被問到是否將再度角逐下次烏克蘭大選，澤倫斯基說，「真正問題是何時才能舉行選舉？選舉肯定會在戰爭結束後舉行，不是在臨時停火期間。」他表示不確定自己是否會再參選，他會看烏克蘭人民的意願。

談到與義大利總理梅洛尼（Giorgia Meloni）的關係，澤倫斯基稱讚她很聰明，義大利盡其所能在軍事上幫助烏克蘭，但資源有限，「這是許多歐洲國家面臨的共同問題，你們沒有足夠武器來保衛領空，但梅洛尼站在歷史正確一方。」

世報陪您半世紀

義大利 烏克蘭 澤倫斯基

上一則

伊朗流亡王后：哈米尼之死不會使政權自動垮台

下一則

韓國因應人力短缺 擴大外籍頂尖人才簽證發放

延伸閱讀

伊朗以2萬美元一架的無人機 消耗敵方400萬元愛國者飛彈

伊朗以2萬美元一架的無人機 消耗敵方400萬元愛國者飛彈
美伊衝突添變數 澤倫斯基：烏俄美三方談判未定

美伊衝突添變數 澤倫斯基：烏俄美三方談判未定
美以轟炸伊朗 多國促降溫 尊重國際法

美以轟炸伊朗 多國促降溫 尊重國際法
澤倫斯基：下輪美烏俄三方會談可能於3月初舉行

澤倫斯基：下輪美烏俄三方會談可能於3月初舉行

熱門新聞

新加坡去年總生育率下滑至0.87，再創歷史新低。 美聯社

新加坡生育率僅0.87再探底 亞洲四國都超不想生

2026-02-27 11:03
銀行可能要求新舊客戶提供以往不需要提供的證件。示意圖（美聯社）

銀行開戶要查公民身分？今日5件事

2026-02-25 13:45
美國與以色列聯手對伊朗發動軍事行動，具新華社背景的新媒體「牛彈琴」分析，中東大戰開始，這場戰爭可能帶來三大可怕後果：對伊朗的毀滅性打擊、區域與全球安全動盪、美國恐陷入長期軍事泥潭。（新華社）

中東戰火升級 中國官媒：不排除出現三個可怕後果

2026-03-01 06:10
伊朗德黑蘭在爆炸後升起濃煙。(路透)

伊朗反擊美以聯手空襲行動 局勢發展一文掌握

2026-02-28 12:32
伊朗最高領袖哈米尼。(路透)

伊朗證實 86歲最高領袖哈米尼遇襲身亡

2026-02-28 20:47
圖為伊朗最高領袖哈米尼2月1日在首都德黑蘭1場會議中發表演說。(路透) 路透通訊社

以色列媒體稱伊最高領袖哈米尼身亡 川普證實

2026-02-28 16:27

超人氣

更多 >
冬奧花滑金牌劉美賢受訪時說mog了 什麼意思？

冬奧花滑金牌劉美賢受訪時說mog了 什麼意思？
美、以攻伊 跌破一眾「中國專家」眼鏡…反著聽就對了？

美、以攻伊 跌破一眾「中國專家」眼鏡…反著聽就對了？
美債大跳水 10年期殖利率突破4%

美債大跳水 10年期殖利率突破4%
全球約10%貨櫃船因荷莫茲海峽關閉滯留 伊朗放話：敢通過就開火

全球約10%貨櫃船因荷莫茲海峽關閉滯留 伊朗放話：敢通過就開火
正要選新任最高領袖 伊朗「專家會議」大樓遭炸毀

正要選新任最高領袖 伊朗「專家會議」大樓遭炸毀