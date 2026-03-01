台灣援助烏克蘭尼古拉耶夫市 強化弱勢婦幼庇護

烏克蘭尼古拉耶夫一名婦女在一部遭摧毀的俄國坦克旁，檢查市內的公共電動滑板車。(路透資料照) 路透通訊社

台灣駐波蘭代表劉永健27日與烏克蘭 尼古拉耶夫（Mykolaiv）市立領土社會服務中心主任邦達任科（Serhii Bondarenko）簽署捐贈協議，啟動該中心翻修計畫，協助當地流離失所的母親與孩童獲得具備隱私與尊嚴的收容空間。

此項合作旨在為受戰火影響的弱勢婦幼提供臨時庇護、全天候照護與心理支持。在俄烏戰爭邁入第4年之際，台灣透過具體援助行動強化當地社會安全網，展現對國際人道主義的堅定承諾，並協助烏克蘭在危機中守護國家未來。

此項捐贈簽署儀式在多位地方官員見證下完成，包括尼古拉耶夫市副市長佩特羅夫（Anatoliy Petrov）、勞動及社會保障局局長瓦西連科（Serhiy Vasylenko）以及經濟發展局局長舒里申科（Tetyana Shulichenko）。這項計畫是台灣持續支持烏克蘭醫療、教育與基礎建設援助的一環，特別聚焦於戰時最脆弱的婦女與兒童族群。

台灣駐波蘭代表處指出，此次合作核心在於建立一個健全的社會支持系統。翻修後的社會服務中心將提供家庭式照護、社會適應訓練、教育服務與專業心理輔導。透過改善硬體居住環境，台灣希望協助當地流離失所的母親與孩童獲得具備隱私與尊嚴的收容空間。

劉永健在儀式中表示，長年戰爭造成家庭破碎與經濟困境。孩童是國家的未來，而守護母親與孩童則是建構社會韌性的基石。他強調，改善尼古拉耶夫市立領土社會服務中心（Mykolaiv Municipal Territorial Social Service Center）的設施，不僅是硬體翻新，更是提升專業人員提供心理支持與社會服務能力的重要舉措。

尼古拉耶夫市副市長佩特羅夫代表受贈方致詞時對台灣的及時援助表達深切感謝。他指出，尼古拉耶夫長期處於戰事第一線，社會服務需求因戰爭衝擊大幅增加，台灣的協助將有效紓解該中心在接待與照護能力上的壓力。

勞動及社會保障局局長瓦西連科與服務中心主任邦達任科一致認為，這項計畫不僅是物質層面的資源挹注，更象徵台烏雙方在最艱難時刻攜手同行的情誼，為當地弱勢家庭重燃生活的希望。

尼古拉耶夫市立領土社會服務中心為該地區關鍵的社會支持機構，長期致力於照護失能與弱勢族群。台灣此次援助預期將大幅強化地方社會安全體系，確保戰火下的下一代能獲得妥善的保護與成長環境。