澤倫斯基重申不拿領土換停火 烏克蘭淪孤兒寡母之國

在烏克蘭西部城市利沃夫的軍人公墓，陣亡烏克蘭士兵的親友23日在墓地上空舉行聯合祈禱和燭光守夜活動，象徵著「記憶之光」的光束照亮了天空。(歐新社)

烏克蘭 總統澤倫斯基 最近受訪表示，俄羅斯總統普亭 已啟動第三次世界大戰，烏克蘭不會為停火犧牲領土，唯有以強大的軍事與經濟力量回應才能阻止普亭。

俄烏戰爭24日屆滿四年，英國廣播公司（BBC）近日專訪澤倫斯基，他表示烏克蘭沒有輸，將以勝利結束這場戰爭。

澤倫斯基表示，普亭已發動第三次世界大戰，唯一答案就是以強大軍事與經濟力量迫使他退讓。他堅決反對普亭要求，為了停火而自烏克蘭堅守的戰略要地撤軍。

俄羅斯要求烏克蘭交出仍由烏軍控制的頓內次克20%地區。澤倫斯基指出，「這不只是土地問題，而是一種放棄。這是弱化我們的立場，拋棄住在當地數十萬人民。」他表示，這樣的「撤離」會撕裂烏克蘭社會。

澤倫斯基表示，「我們會勝利。這是非常清楚的，只是時間問題。但現在就要定勝負，代表將失去大量人民，數百萬人民。沒有人民的土地會是什麼樣？老實說，什麼都不是」。

他說，「我們也沒有足夠武器，這不僅取決於我們也取決於夥伴。但毫無疑問，回到1991年的公正邊界不僅是勝利，更是正義。」

美國總統川普重返白宮後表示，拜登總統任內烏克蘭所仰賴的支持已經結束。川普幾乎已停止軍援烏克蘭，但美國仍提供關鍵情報，歐洲國家則是斥資數十億美元向美國購買武器，再轉交烏克蘭。

澤倫斯基說，美國的安全保證必須先到位，他才會考慮美國另一項要求，也就是在今年夏天前舉行大選。俄羅斯認為澤倫斯基任期已滿，目前並非合法總統。

澤倫斯基說，他尚未決定是否再次參選，「我可能會參選也可能不會」。

烏克蘭大選原應於2024年舉行，但因俄羅斯全面入侵以致戒嚴而無法舉行。

此外，有媒體指出，如今烏軍平均年齡高達約43歲，前線傷亡又不斷增加，殉職男女官兵大多已有家眷，烏克蘭正逐漸變成寡婦孤兒之國，加上數百萬名難民流亡海外，烏國陷入全球最嚴重人口危機之一。

美國有線電視新聞網報導，烏國並未公布戰爭的傷亡數據，但美國智庫戰略與國際研究中心1月發布報告估計，自4年前俄軍全面侵烏以來，已有10萬至14萬名烏國人被殺。官方統計顯示，目前烏國有5.9萬名孩童與親生父母分離，大數住在寄養家庭。

同時，烏國愈來愈多民眾面臨懷孕困難，或選擇不生。烏國生育率已降至1以下，烏國人口專家利巴諾娃直言，「這是場災難，沒有人就沒有國家」。

利巴諾娃說，在俄烏開戰前，烏國人口密度就很低且分布極為不均，而戰爭爆發四年來，烏國已喪失約1000萬人口，包括死於戰爭、逃往國外及居住在俄國占領區者。

大規模人口外流也造成烏國嚴重人才流失。利巴諾娃說，烏國的經濟和基礎設施都得重建，需要工人，尤其是技術人員；若烏國沒人才，就必須吸引外國人，但不知有多少外國技術人才會來。