俄烏代表將在日內瓦繼續第2天談判 俄再發動1波空襲

俄軍17日晚無人機空襲斯拉夫揚斯克(Sloviansk)，圖為消防員在一處遭攻擊的倉庫現場進行搶救。歐新社

烏克蘭 和俄羅斯的談判代表今天將在瑞士日內瓦繼續第2天的和平會談，華府 特使威科夫對衝突結束表達樂觀。不過烏克蘭軍方表示，俄軍昨夜又發動1波飛彈和無人機空襲。

法新社報導，美國總統川普 （Donald Trump）不斷努力想讓打了近4年的俄烏戰爭結束，但在關鍵的領土議題上始終無法促成莫斯科與基輔達成妥協。雙方在阿拉伯聯合大公國首都阿布達比舉行的前2輪談判，都未能取得突破。

這回日內瓦談判的烏方領銜代表、烏克蘭國家安全秘書烏梅洛夫（Rustem Umerov）昨天表示，他感謝華府的居中調解，並已將首回合會談結果通報給歐洲盟邦，當天談判聚焦在「實際議題及（衝突的）可能解決方案機制」。

他在社群媒體平台Telegram發文寫道：「我已和美國及歐洲夥伴國的代表進行另1場會談，其中包括法國、英國、德國、義大利和瑞士等國。我們討論了今天談判回合的結果，並就如何進行到下階段步驟達成一致。」

代表川普政府出席和談的威科夫（Steve Witkoff）則在社群媒體平台X發文說，川普的外交努力已讓華府在結束俄烏戰爭上取得進展。

他寫道：「川普總統成功召集交戰雙方，這帶來了實質進度。雙方同意向各自領導人報告最新情況，並朝達成協議持續努力。」

不過，烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）昨晚發表談話時說，他雖然已準備好「迅速行動來達成一份有價值的終戰協議」，但他質疑俄羅斯是否認真追求和平，「他們想要什麼」？他指責莫斯科將飛彈攻擊置於「真正外交」之上。

烏克蘭空軍今天發布聲明表示，俄軍昨天深夜發射1枚彈道飛彈及出動126架攻擊型無人機，其中100架遭到擊落。