愛沙尼亞情報：俄無意結束戰爭 已設定長期目標

俄國國防部去年12月1日釋出影片，稱官兵已在烏克蘭頓內次克州波克羅夫斯克市舉起俄國國旗。(路透)

愛沙尼亞對外情報局10日發布年度報告指出，俄羅斯 近期釋出有關和平談判的言論，是為爭取時間並改善與美關係，主要是策略性操作。報告提到俄方無意結束俄烏戰爭，並已將戰爭設定為長期作戰目標。分析指出，俄國 預計在未來幾周或幾個月內占領3處烏克蘭 戰略要地，將增加談判籌碼。

中央社報導，愛沙尼亞對外情報局(Estonian Foreign Intelligence Service)10日發布2026年度報告，評估俄羅斯及其他威權國家對歐洲與國際安全情勢的影響。

報告分析，俄羅斯正試圖削弱現行國際秩序，透過拉攏所謂的「全球多數」、對前蘇聯空間施壓，以及在非洲擴大外交與安全合作，散播反西方敘事、取得資源並規避制裁。

同時，俄羅斯在部分鄰國的影響行動仍未停止，包括未來可能再次試圖干預摩爾多瓦的國家主權，並預期於2026年對亞美尼亞發動更大規模的影響力行動，以回應其地緣政治利益受損。

在國內情勢上，俄羅斯經濟已進入衰退階段，國防產業持續擴張，但以犧牲民生與非軍事部門為代價。在軍事層面，俄羅斯正推動軍事改革，未來數年內其武裝部隊能力將顯著提升。報告指出，俄羅斯已在各軍種大規模建立無人系統部隊，並自2021年以來將砲彈產量提升超過17倍。

愛沙尼亞對外情報局總結指出，儘管俄羅斯短期內無意對北約(NATO)動武，但面對俄國的長期軍事與政治布局，愛沙尼亞與北約必須持續投資防衛能力，確保整體力量平衡始終對民主陣營有利。

另據紐約時報報導，俄羅斯軍隊一年多來在烏克蘭戰場苦戰，未能攻下任一座城市據點，但俄軍消耗戰就快取得成效。軍事專家和獨立戰場觀察單位指出，俄國看起來預計在未來幾周或幾個月內占領3處戰略要地，這將增加俄方的談判籌碼。

幾位專家說，鑒於俄軍過去一年推進緩慢，這些戰果不太可能迅速轉化為進一步領土擴張。但這將強化俄方論點，即俄國在烏國的地面推進儘管緩慢，卻勢不可擋，烏國不如現在就達成割地協議，好過日後在要血腥戰鬥中失去領土。