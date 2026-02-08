我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

實驗室能合成黃金、白銀？傳聞導致市場劇烈波動

艾普斯坦醜聞延燒 英相施凱爾幕僚長請辭

烏克蘭外長敦促加速和談 稱「只有川普能結束俄烏戰爭」

中央社基輔8日綜合外電報導
烏克蘭外交部長西比哈表示，盼加快結束俄烏戰爭的和談進程，並運用美方從中斡旋助力，以免其他因素影響，例如美國11月期中選舉的競選活動。(路透)
烏克蘭外交部長西比哈表示，盼加快結束俄烏戰爭的和談進程，並運用美方從中斡旋助力，以免其他因素影響，例如美國11月期中選舉的競選活動。(路透)

烏克蘭外交部長西比哈受訪表示，俄羅斯與烏克蘭雙方領導人需要面對面會晤，以商討和平談判中剩餘的最棘手問題，他還強調，只有美國總統川普能結束俄烏戰爭。

路透報導，西比哈（Andrii Sybiha）說道，烏克蘭期盼加快結束俄烏戰爭的和談進程，並運用美方從中斡旋助力，以免其他因素影響，例如美國11月期中選舉的競選活動。

西比哈在烏克蘭首都基輔的辦公室告訴路透：「只有川普（Donald Trump）能結束這場戰爭。」

西比哈指出，在最近俄烏美三方談判所依據的20點和平計畫中，只剩下「少數」事項尚未解決，「最敏感、最棘手問題，需要領導人層級來處理」。

關於領土等重要議題，俄烏雙方立場相差甚遠。俄羅斯堅持烏克蘭割讓俄軍未能占領的頓內次克（Donetsk）地區剩餘20%領土，基輔當局對此堅定拒絕。

烏克蘭則希望要回札波羅熱核電廠（Zaporizhzhia Nuclear Power Plant）的掌控權，但該核電廠位於俄軍占領區域。

上周於阿拉伯聯合大公國首都阿布達比舉行的第2輪三方和平談判，未見任何突破跡象。

烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）昨天告訴記者，美國提議近日在邁阿密舉行新一輪會談，基輔當局已經同意。

俄羅斯2022年2月24日發動全面侵略烏克蘭的戰爭，如今將近4年過去，俄軍占領烏國大約1/5領土。

▼收聽一洲焦點Podcast：

烏克蘭 俄羅斯 札波羅熱核電廠

上一則

質詢「台灣有事」掀風波 日議員岡田克也落選

延伸閱讀

美特使登上林肯號航母 向伊朗施加軍事威脅

美特使登上林肯號航母 向伊朗施加軍事威脅
冬奧／反川普、轟高房價 運動盛會變議題發聲舞台

冬奧／反川普、轟高房價 運動盛會變議題發聲舞台
美擬再對台大筆軍售 傳逾200億美元 北京：川普4月訪中行恐生變

美擬再對台大筆軍售 傳逾200億美元 北京：川普4月訪中行恐生變
「我的朋友」川普會晤宏都拉斯總統 商討經貿投資

「我的朋友」川普會晤宏都拉斯總統 商討經貿投資

熱門新聞

英國前王子安德魯2日在居所皇家莊園附近的溫莎大公園騎馬。(路透)

想當艾普斯坦「寵物」？安德魯不堪內幕又曝光 深夜被趕出皇家莊園

2026-02-03 22:02
日本北陸白川鄉一家民宿老闆娘表示，客人有1成來自中國，整個白川鄉的中國遊客數量近期沒有減少的感覺。圖為白川鄉秋景。示意圖，非新聞事件圖。(路透)

中國旅遊禁令持續 赴日遊客減少、京都人叫好

2026-01-30 20:29
女主播莎凡娜葛瑟瑞，在Instagram上發布了一段感人的視頻，懇求失蹤的母親回家。（路透）

女主播發視頻懇求綁架者放84歲母親回家…今日5件事

2026-02-05 12:40
加拿大工業部長趙美蘭（Melanie Joly）稱，政府正努力促成中加合資製造電動汽車，銷往全球。(美聯社)

不怕美國關稅威脅 加拿大官方：中加合資設廠造車銷往全球

2026-02-06 23:17
日本首相兼自民黨（LDP）總裁高市早苗3日在埼玉縣東松山市出席競選活動。(路透)

高市談「台灣有事」日美可能聯合撤僑 日政府：不回應假設性問題

2026-02-03 02:52
日本眾議員大選8日舉行投開票，當天投票截止後，選務人員就開始計票。(路透)

日本大選自民黨大勝 有望取得318席 單獨跨越2/3門檻

2026-02-08 08:32

超人氣

更多 >
冬奧／谷愛凌藍白比賽服「繡著龍」靈感來自中國青花瓷

冬奧／谷愛凌藍白比賽服「繡著龍」靈感來自中國青花瓷
房間有「第三者」 BBC揭中國旅館偷拍 住客性愛被直播

房間有「第三者」 BBC揭中國旅館偷拍 住客性愛被直播
華女老闆惹怒網紅？遭大規模網路霸凌+死亡威脅

華女老闆惹怒網紅？遭大規模網路霸凌+死亡威脅
美國多地飲用水井爆「化學物質汙染」4000萬人受影響

美國多地飲用水井爆「化學物質汙染」4000萬人受影響
大華3死7傷車禍 2罹難者是移民打工族

大華3死7傷車禍 2罹難者是移民打工族