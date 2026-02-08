烏克蘭外長敦促加速和談 稱「只有川普能結束俄烏戰爭」

烏克蘭外交部長西比哈表示，盼加快結束俄烏戰爭的和談進程，並運用美方從中斡旋助力，以免其他因素影響，例如美國11月期中選舉的競選活動。(路透)

烏克蘭 外交部長西比哈受訪表示，俄羅斯 與烏克蘭雙方領導人需要面對面會晤，以商討和平談判中剩餘的最棘手問題，他還強調，只有美國總統川普能結束俄烏戰爭。

路透報導，西比哈（Andrii Sybiha）說道，烏克蘭期盼加快結束俄烏戰爭的和談進程，並運用美方從中斡旋助力，以免其他因素影響，例如美國11月期中選舉的競選活動。

西比哈在烏克蘭首都基輔的辦公室告訴路透：「只有川普（Donald Trump）能結束這場戰爭。」

西比哈指出，在最近俄烏美三方談判所依據的20點和平計畫中，只剩下「少數」事項尚未解決，「最敏感、最棘手問題，需要領導人層級來處理」。

關於領土等重要議題，俄烏雙方立場相差甚遠。俄羅斯堅持烏克蘭割讓俄軍未能占領的頓內次克（Donetsk）地區剩餘20%領土，基輔當局對此堅定拒絕。

烏克蘭則希望要回札波羅熱核電廠 （Zaporizhzhia Nuclear Power Plant）的掌控權，但該核電廠位於俄軍占領區域。

上周於阿拉伯聯合大公國首都阿布達比舉行的第2輪三方和平談判，未見任何突破跡象。

烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）昨天告訴記者，美國提議近日在邁阿密舉行新一輪會談，基輔當局已經同意。

俄羅斯2022年2月24日發動全面侵略烏克蘭的戰爭，如今將近4年過去，俄軍占領烏國大約1/5領土。

