格陵蘭風波讓美歐緊張 烏克蘭重建計畫恐遭擱置

美國總統川普 欲取格陵蘭 以及他提出的加薩「和平理事會」構想，歐洲均表示反對，雙方分歧導致推動烏克蘭 戰後經濟支援方案的進展延宕，外界擔憂歐美裂痕恐侵蝕西方支持烏克蘭力道。

英國金融時報報導，六名官員透露，烏克蘭、歐洲和美國原定本周在瑞士達沃斯世界經濟論壇宣布達成八千億美元的「繁榮計畫」協議，但因歐洲多國與美國在格陵蘭及和平理事會方面出現嚴重分歧而延遲。

和平理事會預計由川普擔任主席，負責監督加薩跟其他全球衝突。

一名官員表示，「現在沒有人有心情大肆宣揚與川普達成協議」，格陵蘭及和平理事會爭議已掩蓋原本盼在達沃斯會議聚焦烏克蘭議題的初衷。

歐洲八國決定派兵至格陵蘭參與軍演後，川普揚言要對這些國家加徵關稅，引發美歐關係數十年來最嚴重危機。除此之外，川普邀請歐洲多國加入和平理事會，然而許多歐洲人士擔憂，該組織旨在邊緣化聯合國。

知情人士透露，法國等多數歐盟國家已拒絕邀請，而美方決定邀俄羅斯總統普亭參與和平理事會，進一步加深歐洲疑慮。

烏克蘭總統澤倫斯基說，他很難想像與普亭一同參與任何組織。

繁榮計畫主要內容是在俄烏停火後向烏克蘭提供重建及復甦的長期支援，是美國、烏克蘭及歐洲多國目前磋商中的俄烏和平計畫的經濟部分。

然而，格陵蘭問題中斷繁榮計畫內容磋商，美國未派代表參與本月19日晚間舉行的重要相關會議。不過，官員指出，繁榮計畫並未遭到無限期擱置，日後仍然有可能簽署。

另據路透、金融時報報導，美國中東特使威科夫21日透露，他與美國總統川普的女婿庫許納將於22日前往俄羅斯會普亭，討論烏克蘭「20點和平方案」，威科夫稱過去6至8周進展顯著，在「領土交易」上已形成不錯的思路。克里姆林宮也證實了特使的訪俄行程，強調需掌握美歐烏討論全貌。