俄軍空襲重創能源 基輔民眾無電無暖撐過嚴寒

烏克蘭能源領域進入緊急狀態，俄羅斯空襲與持續惡化的天氣造成嚴重影響。(路透)

俄羅斯 近日持續攻擊烏克蘭 能源設施，全國多地電力供應吃緊。基輔部分地區自上週起停電、停暖，加上氣象預報顯示氣溫可能驟降至攝氏零下20度，民眾生活面臨嚴峻考驗。

居住在基輔左岸的居民維奧拉（Viola）與女兒同住公寓4樓。9日以來，家中暖氣未再恢復供應。她向中央社表示，今年冬天是自2022年俄烏戰爭爆發以來最寒冷的一次，「今天早上我必須穿著厚重冬衣在屋內走動取暖。」夜間睡眠時，她穿着棉浴袍、棉褲、一堆襪子，再蓋上兩張毛毯，家中的貓也長時間躲在被窩中。

維奧拉指出，她在距離基輔約60公里處另有度假屋，但因工作無法離開市區。她任職的幼兒園園長允許她與家人暫時留宿園內。她也提到，社區內有不少長者無法撤離，「這些行動不便的老人無法前往取暖據點，因為電梯在停電下無法運作，又沒有人幫助我們。」

同樣居住附近的居民瓦列里（Valery）也受到停電影響。他利用汽車電池為廚房與臥室提供基本照明，上廁所需另攜行動光源。由於家中使用電爐烹煮，停電期間只能依賴事先煮好的湯品，並以露營用行動爐加熱。

圖為一名基輔32歲懷孕婦女因家中無電，只能以瓦斯爐器燒開水。(路透)

瓦列里表示，停電期間會帶著兒子前往附近設立的流動「不屈據點」（Invincibility Points）取暖與充電，兒子也在嚴寒中度過11歲生日。這些橘色帳篷是在基輔近日遭大規模空襲後設立，內部設有發電機供暖。

在兩人居住的社區周邊有多個流動據點，其中一據點的志工尤里（Yuri）表示，平均每天有百餘至上千人前來，多為長者、兒童及居家工作的家庭，「我們主要提供充電、茶水、簡單食物與基本心理支持。」

俄羅斯9日起對基輔發動大規模空襲，一度造成首都約7成地區停電，左岸情況尤為嚴重。(美聯社)

烏克蘭國家緊急情況局基輔總局公共關係中心發言人向中央社表示，自上週起在基輔增設了84個流動據點，至今已服務2萬人次，有需要會增設行動廚房。

俄羅斯9日起對基輔發動大規模空襲，一度造成首都約7成地區停電，左岸情況尤為嚴重。夜間的基輔僅剩零星燈光，商店內蠟燭多已售罄，社群媒體也流傳民眾以熱水袋或生火取暖的影像。

基輔多日停電，一位民眾夜間只能仰賴手電筒照明。(美聯社)

面對嚴寒天候，烏克蘭能源部長什米哈爾（Denys Shmyhal）今天表示，在過去一年，俄軍進行了612次針對能源設施的攻擊，襲擊更加頻繁；目前基輔州、敖德薩州、聶伯羅彼得羅夫斯克州及哈爾科夫州供電情況依然嚴峻。

烏國總理思維里登科（Yulia Svyrydenko）今表示，目前有足夠20天的能源供應。總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）14日宣布，全國能源領域進入緊急狀態，俄羅斯空襲與持續惡化的天氣造成嚴重影響，要求在首都增設更多「不屈據點」，同時研議在宵禁 期間提供彈性措施。

基輔市長克里契科（Vitali Klitschko）15日表示，首都仍有近300棟高層住宅未恢復供暖，「能源供應依然非常艱難，基輔正依緊急電力供應時程運作。」市府已為部分無電、無暖氣的高樓接駁發電機。