黑海局勢不靖 消息人士：3艘油輪遭無人機襲擊

中央社莫斯科/雅典13日綜合外電報導
俄羅斯新羅西斯克（Novorossiisk）黑海港口附近，裏海石油管線（Caspian Pipeline Consortium）海運終端設施。圖為2021年檔案照。路透
俄羅斯新羅西斯克（Novorossiisk）黑海港口附近，裏海石油管線（Caspian Pipeline Consortium）海運終端設施。圖為2021年檔案照。路透

消息人士告訴路透，3艘由希臘公司管理的油輪今天在黑海遭到不明無人機襲擊，這些油輪當時正前往俄羅斯沿岸一處終端設施裝載原油。

路透報導，這波襲擊事件發生之際，正值哈薩克石油產量在本月初大幅下滑。這處終端設施承擔中亞國家哈薩克約8成原油出口。

目前尚不清楚今天的襲擊是誰所為，烏克蘭方面並未立即回應。經營該終端設施的「裏海石油管線」（Caspian Pipeline Consortium）拒絕評論這起襲擊。

8名因情況敏感而不願具名的消息人士告訴路透，兩艘蘇伊士型（Suezmax）油輪與一艘阿芙拉型（Aframax）油輪在駛往南奧澤列耶夫卡（Yuzhnaya Ozereyevka）終端設施途中遇襲。這處終端設施鄰近俄羅斯南部的新羅西斯克市（Novorossiisk）。

根據倫敦證券交易所集團（LSEG）船舶追蹤資料，其中一艘名為「代爾塔和諧號」（Delta Harmony）的油輪是希臘代爾塔油輪公司（Delta Tankers）管理的船隻，消息人士指出，該船原本預計裝載田吉茲雪佛龍公司（Tengizchevroil）的原油。

同為代爾塔油輪公司管理的「代爾塔至尊號」（Delta Supreme）也遭受攻擊。代爾塔油輪公司暫未回應路透的置評請求。

第3艘遇襲油輪名為「瑪蒂達號」（Matilda），為希臘塞納馬里斯公司（Thenamaris）管理的船隻。消息人士表示，瑪蒂達號預計裝載哈薩克卡拉恰加納克（Karachaganak）油田的油品。

公司一名幹部證實瑪蒂達號遭2架無人機擊中。這名幹部表示：「初步評估顯示，沒有人員受傷，船隻甲板結構受到輕微損傷，且均可完全修復。目前該船可適航，已自行駛離該區域。」

兩名航運安全人士表示，據傳船上發生火災，但已迅速撲滅。

