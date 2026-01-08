我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

江西19歲男困柬埔寨 與母視頻按酒窩暗示「救我」

與夫同台熱舞被酸「體態像大媽」 女藝人高EQ回擊

民意生變 波蘭反對接收烏克蘭難民比例創新高

中央社華沙8日專電
聽新聞
test
0:00 /0:00
該調查表示，目前約有一成九的波蘭人明確反對接收烏克蘭難民，雖然支持者仍佔多數，但反對比例已較戰爭初期翻倍。圖為為逃離俄羅斯入侵戰爭的烏克蘭民眾前往波蘭。攝於2022年。(路透資料照)
該調查表示，目前約有一成九的波蘭人明確反對接收烏克蘭難民，雖然支持者仍佔多數，但反對比例已較戰爭初期翻倍。圖為為逃離俄羅斯入侵戰爭的烏克蘭民眾前往波蘭。攝於2022年。(路透資料照)

根據波蘭民意調查中心公布的調查數據，波蘭社會對接收烏克蘭難民的支持度出現顯著下滑，反對比例升至2022年俄烏戰爭爆發以來的最高點。研究指出，生活成本壓力、社會福利分配不均的相對剝奪感，以及對鄰國長期依賴的「援助疲勞」，是導致民意轉向的主因。

該調查表示，目前約有一成九的波蘭人明確反對接收烏克蘭難民，雖然支持者仍佔多數，但反對比例已較戰爭初期翻倍，創下歷史新高。

另外，針對政府是否應繼續向烏克蘭人提供與波蘭公民同等的社會福利（如兒童津貼、醫療優待等），反對聲浪更為劇烈，比例已突破四成。

波蘭科學院（PAN）社會學家分析，這種現象反映了典型的「援助疲勞」（compassion fatigue）。戰爭爆發初期，波蘭人展現了史無前例的團結，開放家門，接納數百萬難民；隨著衝突拖延近四年，國內通貨膨脹與住房短缺問題日益嚴重，民眾開始質疑資源分配的公平性，特別是針對難民領取長期補助的福利政策。

例如超過四成的受訪者認為，烏克蘭難民即使沒有納稅也可以和波蘭納稅人領取相同兒童津貼，理應被取消或縮減該福利。

在勞動力市場的競爭以及對公共服務（如教育與醫療資源）的排擠效應，也加深了基層民眾的不安。

根據波蘭法律與民生新聞網（Prawo.pl）表示，有超過150萬難民納入波蘭全民健保系統（NFZ），原本就因醫護短缺而緊繃的公立醫療系統已接近飽和。基層民眾對於「看病變難、等待變長」的直觀感受，正轉化為對政府資源分配不均的憤怒。

波蘭內政部對此表示，政府正研擬調整難民補助政策，未來將更側重於協助其就業與自立，而非單純的經濟援助。

波蘭 烏克蘭 健保

上一則

伊朗示威潮狂燒傳至少45死 逾2000人被捕、網路中斷

下一則

馬克宏批川普政策 警告「強權即公理」令人憂台灣遭進一步包圍

延伸閱讀

波蘭總理：烏克蘭和平有望在數周內實現

波蘭總理：烏克蘭和平有望在數周內實現
為什麼瘋狂買黃金？今年前5名國家曝光 原因超現實

為什麼瘋狂買黃金？今年前5名國家曝光 原因超現實
邁阿密會談後 俄羅斯再襲烏克蘭能源設施

邁阿密會談後 俄羅斯再襲烏克蘭能源設施
韓國輪胎製造商投資5.87億美元 波蘭設首座歐洲廠

韓國輪胎製造商投資5.87億美元 波蘭設首座歐洲廠

熱門新聞

LG能源儲存系統（ESS）的事業做得風生水起。（路透）

慘遭美國放鴿子 南韓電池三雄丟13.5兆韓元大單轉求政府救命

2026-01-01 23:10
瑞士滑雪勝地克蘭蒙丹納的「星座酒吧」1日舉行跨年夜派對，卻突然發生大火，起火原因疑似與香檳瓶上的仙女棒有關。(美聯社)

瑞士酒吧跨年派對惡火 疑香檳瓶插仙女棒釀禍畫面曝光

2026-01-01 21:54
中方6日宣布禁止對日本出口「兩用物項」，其中包含稀土。(路透)

中禁稀土輸日影響大 日外務省深夜抗議

2026-01-06 20:06
委內瑞拉總統馬杜洛（左）2018年5月偕妻子佛羅雷斯（右）跑選舉。（路透資料照片）

紐時：委國第一夫人不簡單 把持司法「比馬杜洛狡猾」

2026-01-04 10:22
委內瑞拉國營石油公司位於蓬托菲霍的煉油廠。(路透)

委內瑞拉石油儲量世界第一卻是「全球最髒」？紐時揭3大黑幕

2026-01-07 21:12
外傳北韓內部最近針對北韓國家領導人金正恩(右)一家人的行為，悄然蔓延著質疑聲浪；圖為金正恩近日帶著女兒金主愛(左)一同出席活動。(路透)

傳北韓反感：金正恩父女親暱「令人作嘔」 元帥太過火了

2025-12-26 01:27

超人氣

更多 >
遭ICE槍殺婦女為美國出生公民 育3子愛好和平支持多元

遭ICE槍殺婦女為美國出生公民 育3子愛好和平支持多元
川普口中「完美」任務？美軍抓捕馬杜洛一度瀕臨失敗 驚險內幕曝光

川普口中「完美」任務？美軍抓捕馬杜洛一度瀕臨失敗 驚險內幕曝光
涉國際詐騙 台男入境加州落網

涉國際詐騙 台男入境加州落網
新版飲食指南／顛倒食物金字塔 政府籲多吃蛋白質

新版飲食指南／顛倒食物金字塔 政府籲多吃蛋白質
冒嚴寒悼遭移民官員槍殺女子 明尼阿波利斯學校本周停課

冒嚴寒悼遭移民官員槍殺女子 明尼阿波利斯學校本周停課