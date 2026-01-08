我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

鹽湖城摩門教聚會所發生槍擊2死6傷…今日你應知道5件事

4明星級健康食物 攝取過量可能悄悄破壞健康

俄軍空襲烏克蘭能源設施 百萬民眾寒冬沒水電無暖氣

中央社基輔8日綜合外電報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
俄軍7日大規模以無人機攻擊札波羅熱（Zaporizhzhia）地區的電力供應，導致關鍵民用基礎設施受損。圖為停電期間車輛在漆黑街道上行駛。路透
俄軍7日大規模以無人機攻擊札波羅熱（Zaporizhzhia）地區的電力供應，導致關鍵民用基礎設施受損。圖為停電期間車輛在漆黑街道上行駛。路透

烏克蘭官員今天表示，俄羅斯軍隊對烏克蘭發動大規模空襲，第聶伯羅彼得羅夫斯克州（Dnipropetrovsk）超過100萬人沒水電，無暖氣，隨著當地氣溫已降到零下，災情更顯嚴峻。

法新社報導，如同前幾年冬季，俄軍加強攻擊烏克蘭能源設施，導致當地沒水電無暖氣。基輔當局及其盟友痛批，這是俄國蓄意消磨平民意志的戰略手段。

烏克蘭國家能源公司（Ukrenergo）表示，俄軍大規模無人機攻擊也摧毀了札波羅熱（Zaporizhzhia）地區的電力供應，導致數千人在嚴寒中沒電沒暖氣。

烏克蘭副總理庫列巴（Oleksiy Kuleba）在社群媒體發文表示：「第聶伯羅彼得羅夫斯克州的搶修工作正持續進行，力求恢復超過100萬用戶的暖氣與用水供應。」

烏克蘭空軍表示，俄國這次共出動97架無人機發動攻擊，儘管防空系統成功攔截其中70架，仍有27架擊中不同地點。

札波羅熱州州長費多羅夫（Ivan Fedorov）表示，「關鍵設施」的供電已恢復，但多數用戶仍處斷電狀態。

烏克蘭 無人機 俄國

上一則

美國同意3方會談 格陵蘭外長：最盼望關係正常化

下一則

Grok涉不雅內容 歐盟下令X保存相關資料至2026年底

延伸閱讀

澤倫斯基：美烏團隊聚焦核電廠與領土等棘手議題

澤倫斯基：美烏團隊聚焦核電廠與領土等棘手議題
俄軍壓境 烏克蘭強制撤離札波羅熱、第聶伯羅前線居民

俄軍壓境 烏克蘭強制撤離札波羅熱、第聶伯羅前線居民
俄烏戰爭若結束 札波羅熱核電廠預計18個月內重啟

俄烏戰爭若結束 札波羅熱核電廠預計18個月內重啟
俄烏終戰談判癥結點 札波羅熱核電廠當前問題一次看

俄烏終戰談判癥結點 札波羅熱核電廠當前問題一次看

熱門新聞

LG能源儲存系統（ESS）的事業做得風生水起。（路透）

慘遭美國放鴿子 南韓電池三雄丟13.5兆韓元大單轉求政府救命

2026-01-01 23:10
瑞士滑雪勝地克蘭蒙丹納的「星座酒吧」1日舉行跨年夜派對，卻突然發生大火，起火原因疑似與香檳瓶上的仙女棒有關。(美聯社)

瑞士酒吧跨年派對惡火 疑香檳瓶插仙女棒釀禍畫面曝光

2026-01-01 21:54
中方6日宣布禁止對日本出口「兩用物項」，其中包含稀土。(路透)

中禁稀土輸日影響大 日外務省深夜抗議

2026-01-06 20:06
委內瑞拉總統馬杜洛（左）2018年5月偕妻子佛羅雷斯（右）跑選舉。（路透資料照片）

紐時：委國第一夫人不簡單 把持司法「比馬杜洛狡猾」

2026-01-04 10:22
外傳北韓內部最近針對北韓國家領導人金正恩(右)一家人的行為，悄然蔓延著質疑聲浪；圖為金正恩近日帶著女兒金主愛(左)一同出席活動。(路透)

傳北韓反感：金正恩父女親暱「令人作嘔」 元帥太過火了

2025-12-26 01:27
馬杜洛的副手羅德里格斯。(美聯社)

馬杜洛副手任代理總統 委內瑞拉軍方宣布承認

2026-01-04 13:37

超人氣

更多 >
美國人都往哪搬？「這州」成全美搬遷人口最大贏家

美國人都往哪搬？「這州」成全美搬遷人口最大贏家
貌美台女免簽來美陪唱賺小費 海關查手機抓包遣返

貌美台女免簽來美陪唱賺小費 海關查手機抓包遣返
原著粉也買單 6部古裝改編劇口碑穩「討論度最高」

原著粉也買單 6部古裝改編劇口碑穩「討論度最高」
便宜又分量多 2026最適合退休族的5項好市多商品

便宜又分量多 2026最適合退休族的5項好市多商品
新版倒金塔飲食指南公布 最該多吃的食物你想不到

新版倒金塔飲食指南公布 最該多吃的食物你想不到