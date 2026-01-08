我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

冒嚴寒悼遭移民官員槍殺女子 明尼阿波利斯學校本周停課

委內瑞拉原油抵達德州煉油廠後 美油價可望降低

澤倫斯基：美方烏克蘭安保計畫基本就緒 待川普批准

中央社基輔8日綜合外電報導
烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）。（美聯社）
烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）。（美聯社）

烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）今天在社群平台X發文表示，美國關於烏克蘭安全保障計畫的雙邊文件已「基本就緒」，準備提交美國總統川普（Donald Trump）批准。

澤倫斯基寫道：「這份關於烏克蘭安全保障的雙邊文件目前基本上就緒，準備和美國總統進行最高層級的拍板定案。」

澤倫斯基文中表示，烏克蘭成功整合歐洲與美國團隊的努力，同時也一起討論到重建和經濟發展的文件。

「還論及結束戰爭的基本架構等複雜議題，烏方提出了多項可能的選項以供定奪。」

澤倫斯基還說：「我們了解美方將和俄羅斯接觸，我們期待獲得回饋，以了解侵略者是否真心願意結束戰爭。」

澤倫斯基指出，烏克蘭的談判團隊返回基輔後將報告開會的所有細節，「基輔也將通知我們的盟友關於俄羅斯的打擊行動，顯見莫斯科並未改變其優先事項」。

澤倫斯基進一步指出，在這樣的情況下，必須繼續增加對俄羅斯施壓。

澤倫斯基呼籲盟友，未來的安全保障是否可行，必須由基輔的盟友在此非常階段，對侵略者施以有效壓力來證明。

澤倫斯基 烏克蘭 俄羅斯

上一則

習近平報復高市早苗「台灣有事」論才剛開始 日本有招反制？

下一則

芬蘭失業率躍居歐盟之冠 創近15年新高

延伸閱讀

關稅帶來龐大收入？川普爭取2027年軍費1.5兆美元 增幅5成創新高

關稅帶來龐大收入？川普爭取2027年軍費1.5兆美元 增幅5成創新高
川普透露「可能接管委內瑞拉數年」 擬開採石油、重建經濟

川普透露「可能接管委內瑞拉數年」 擬開採石油、重建經濟
助年輕家庭買房 川普擬禁大型財團收購獨棟屋

助年輕家庭買房 川普擬禁大型財團收購獨棟屋
澤倫斯基：比照馬杜洛 美也該拉下車臣領導人

澤倫斯基：比照馬杜洛 美也該拉下車臣領導人

熱門新聞

LG能源儲存系統（ESS）的事業做得風生水起。（路透）

慘遭美國放鴿子 南韓電池三雄丟13.5兆韓元大單轉求政府救命

2026-01-01 23:10
瑞士滑雪勝地克蘭蒙丹納的「星座酒吧」1日舉行跨年夜派對，卻突然發生大火，起火原因疑似與香檳瓶上的仙女棒有關。(美聯社)

瑞士酒吧跨年派對惡火 疑香檳瓶插仙女棒釀禍畫面曝光

2026-01-01 21:54
中方6日宣布禁止對日本出口「兩用物項」，其中包含稀土。(路透)

中禁稀土輸日影響大 日外務省深夜抗議

2026-01-06 20:06
委內瑞拉總統馬杜洛（左）2018年5月偕妻子佛羅雷斯（右）跑選舉。（路透資料照片）

紐時：委國第一夫人不簡單 把持司法「比馬杜洛狡猾」

2026-01-04 10:22
外傳北韓內部最近針對北韓國家領導人金正恩(右)一家人的行為，悄然蔓延著質疑聲浪；圖為金正恩近日帶著女兒金主愛(左)一同出席活動。(路透)

傳北韓反感：金正恩父女親暱「令人作嘔」 元帥太過火了

2025-12-26 01:27
馬杜洛的副手羅德里格斯。(美聯社)

馬杜洛副手任代理總統 委內瑞拉軍方宣布承認

2026-01-04 13:37

超人氣

更多 >
美國人都往哪搬？「這州」成全美搬遷人口最大贏家

美國人都往哪搬？「這州」成全美搬遷人口最大贏家
貌美台女免簽赴美陪唱賺小費 海關查手機抓包遣返

貌美台女免簽赴美陪唱賺小費 海關查手機抓包遣返
原著粉也買單 6部古裝改編劇口碑穩「討論度最高」

原著粉也買單 6部古裝改編劇口碑穩「討論度最高」
便宜又分量多 2026最適合退休族的5項好市多商品

便宜又分量多 2026最適合退休族的5項好市多商品
2014至2019年在超市買過牛肉 8750萬補償金等你領

2014至2019年在超市買過牛肉 8750萬補償金等你領