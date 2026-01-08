澤倫斯基：美方烏克蘭安保計畫基本就緒 待川普批准

烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）。（美聯社）

烏克蘭 總統澤倫斯基 （Volodymyr Zelenskyy）今天在社群平台X發文表示，美國關於烏克蘭安全保障計畫的雙邊文件已「基本就緒」，準備提交美國總統川普（Donald Trump）批准。

澤倫斯基寫道：「這份關於烏克蘭安全保障的雙邊文件目前基本上就緒，準備和美國總統進行最高層級的拍板定案。」

澤倫斯基文中表示，烏克蘭成功整合歐洲與美國團隊的努力，同時也一起討論到重建和經濟發展的文件。

「還論及結束戰爭的基本架構等複雜議題，烏方提出了多項可能的選項以供定奪。」

澤倫斯基還說：「我們了解美方將和俄羅斯 接觸，我們期待獲得回饋，以了解侵略者是否真心願意結束戰爭。」

澤倫斯基指出，烏克蘭的談判團隊返回基輔後將報告開會的所有細節，「基輔也將通知我們的盟友關於俄羅斯的打擊行動，顯見莫斯科並未改變其優先事項」。

澤倫斯基進一步指出，在這樣的情況下，必須繼續增加對俄羅斯施壓。

澤倫斯基呼籲盟友，未來的安全保障是否可行，必須由基輔的盟友在此非常階段，對侵略者施以有效壓力來證明。