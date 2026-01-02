拒絕跪低和議 澤倫斯基指烏俄距和平僅差10% 1大問題未解

烏克蘭新兵1月1日在烏克蘭札波羅熱州的一個訓練場進行操練。 （美聯社）

俄羅斯 總統普亭與烏克蘭 總統澤倫斯基 12月31日分別發布新年賀詞。普亭向參加對烏克蘭「特別軍事行動」的俄軍表達支持，強調相信俄羅斯終將取得勝利。澤倫斯基則表示，烏克蘭希望結束戰爭，但不要跪低的和議，烏克蘭距離與俄羅斯達成和平協議僅剩下「10%」，但最關鍵的問題仍未獲得解決，且任何協議都不應讓莫斯科得利。

烏東俄羅斯實控赫爾松地區1日遭到烏克蘭無人機，在跨年夜襲擊當地一間咖啡館和一間酒店，造成至少24人死亡，逾50人受傷。(歐新社)

另外，烏克蘭東部俄羅斯實控赫爾松地區行政長官薩爾多1日表示，烏軍無人機在跨年夜襲擊當地位於黑海沿岸一間咖啡館和一間酒店，造成至少24人死亡，逾50人受傷。

綜合媒體報導，普亭在賀詞中特別向衝突前線俄軍致意：「我向你們保證，在新年之夜，全俄羅斯數百萬人民都在掛念著你們、與你們同感、對你們滿懷期盼。我們對俄羅斯真摯無私、矢志不渝的熱愛讓我們緊密相連。」普亭同時呼籲全體俄羅斯人保持團結，說俄羅斯的主權、安全、發展和未來狀況，取決於俄羅斯團結的穩固性。

澤倫斯基在新年致辭中強調，烏克蘭不會為了實現和平而不惜代價，也不需要軟弱跪低的和平協議，他承認歷經數年衝突，烏克蘭人非常疲憊：但這不意味著烏克蘭人會放棄，如果有人那麼想就大錯特錯。

據了解，澤倫斯基在31日深夜發布的21分鐘談話中說：「烏克蘭要什麼？和平嗎？是！不惜一切代價嗎？不！我們希望戰爭結束，但不是讓烏克蘭亡國。」

澤倫斯基表示，在任何「軟弱的協議」上簽字「只會助長戰爭」。他說：「我的簽名只會簽在堅實的協議上。而這正是每一次會談、每一通電話、每一項決策的目的所在。要為所有人爭取堅實的和平，不只是一天、一周或兩個月，而是持續多年的和平。」

澤倫斯基表示，美國數周來主導的外交行動已產生一項幾乎就緒的和平協議，包括他近日與美國總統川普在佛羅里達州會談。

他說：「和平協議已經完成了90%，剩下的10%卻不僅只是數字上的差距」、「剩下的10%將決定和平的命運，以及烏克蘭和歐洲的未來」。

據了解，俄烏雙方最大分歧在於烏克蘭部分領土控制權歸屬問題，始終未能取得突破。

普亭要求在協議中取得對烏東頓巴斯（Donbas）地區的全面控制權，但澤倫斯基不相信烏克蘭即使從頓巴斯撤軍，俄羅斯會就此罷手。