克宮稱烏克蘭應從頓巴斯撤軍 預告川普與普亭將再通話

中央社莫斯科29日綜合外電報導
克宮發言人培斯科夫（Dmitry Peskov）。路透
克宮發言人培斯科夫（Dmitry Peskov）。路透

克里姆林宮今天表示，如果烏克蘭想要和平，應從頓巴斯（Donbas）地區撤軍，若不達成協議，將失去更多領土。克宮也指出，美國總統川普與俄國總統普亭很快將再次安排通話。

俄羅斯總統外交顧問鄂夏柯夫（Yuri Ushakov）先前指稱，烏克蘭應該做出勇敢決定，立即從頓巴斯（Donbas）地區撤軍。

克宮發言人培斯科夫（Dmitry Peskov）今天被問及鄂夏柯夫的言論時回應說，烏克蘭應從仍由俄方控制的地區撤軍，「我們談論的是該政權武裝部隊從頓巴斯撤軍」。

根據俄羅斯估計，俄方目前控制1/5的烏克蘭領土，包括2014年兼併的克里米亞、大約90%的頓巴斯地區、75%的札波羅熱（Zaporizhzhia）及赫松（Kherson）地區、一小部分哈爾科夫（Kharkiv）、蘇米（Sumy）、尼古拉耶夫（Mykolaiv）及第聶伯羅彼得羅夫斯克（ Dnipropetrovsk）地區。

川普昨天在美國佛羅里達州海湖莊園（Mar-a-Lago）與烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）會面，並於會前與普亭（Vladimir Putin）通話。

培斯科夫表示，普亭與川普很快會再安排通話。

