我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

川澤會前下馬威 俄軍大規模夜襲基輔 警報響10小時 普亭還嗆1句話

強降雪襲紐約 市區降逾4吋雪 航班延誤與取消

川澤會前下馬威 俄軍大規模夜襲基輔警報響10小時 普亭還嗆1句話

編譯盧思綸／即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
美國總統川普（左）與烏克蘭總統澤倫斯基（中）28日將在美國佛羅里達州就俄烏停戰計畫舉行會談；俄羅斯總統普亭（右）27日警告，若基輔無意和平收場，將以武力解決挑戰。（美聯社）
美國總統川普（左）與烏克蘭總統澤倫斯基（中）28日將在美國佛羅里達州就俄烏停戰計畫舉行會談；俄羅斯總統普亭（右）27日警告，若基輔無意和平收場，將以武力解決挑戰。（美聯社）

烏克蘭總統澤倫斯基與美國總統川普28日將在美國佛羅里達州就俄烏停戰計畫舉行會談前夕，俄羅斯發射大量無人機與飛彈夜襲烏克蘭，基輔防空警報作響長達10小時，當地及周邊地區逾100萬戶停電。俄羅斯總統普亭同日放話，若基輔拒絕以和平方式收場，俄羅斯將以武力解決所有挑戰。

路透報導，俄軍27日發射約40枚飛彈與500架無人機，攻擊烏克蘭首都基輔與東北部及南部地區，基輔各地警報大作，能源設施受創造成停電停暖，當日氣溫約攝氏0度，基輔有超過40%住宅大樓無法供暖。

俄軍此舉正值美烏領袖會談前夕，澤倫斯基表示：「今日，俄羅斯示範了它如何回應烏美就俄烏戰爭進行的和平談判。」

另一方面，根據俄羅斯塔斯社報導，普亭27日上午視察俄軍位於古利亞波勒（Gulyaipole）指揮所，他表示，基輔領導層似乎無意迅速和平化解衝突，並警告「若基輔拒絕以和平方式收場，俄羅斯將以武力解決所有挑戰」。

普亭也提到，俄軍目前在俄烏邊境建立緩衝區的工作進展順利，且在頓巴斯（Donbas）與札波羅熱州（Zaporozhye）整段前線持續推進中。

俄羅斯27日對基輔發動大規模夜襲，造成能源設施受損，超過100萬戶停電，可見大片...
俄羅斯27日對基輔發動大規模夜襲，造成能源設施受損，超過100萬戶停電，可見大片區域陷入黑暗。（歐新社）

俄羅斯 普亭 烏克蘭

上一則

以色列承認索馬利蘭獨立 歐盟籲尊重索馬利亞主權

延伸閱讀

加拿大總理卡尼會澤倫斯基 承諾援烏25億加幣助重建

加拿大總理卡尼會澤倫斯基 承諾援烏25億加幣助重建
澤倫斯基赴美過境加拿大 將與歐盟領袖視訊會談

澤倫斯基赴美過境加拿大 將與歐盟領袖視訊會談
金正恩致普亭新年賀電 強調北韓俄國共患難情誼

金正恩致普亭新年賀電 強調北韓俄國共患難情誼
澤倫斯基周日來美談新20點計畫 川普：沒我同意 他啥也沒有

澤倫斯基周日來美談新20點計畫 川普：沒我同意 他啥也沒有

熱門新聞

南韓泡菜今年前10個月進口金額達1.59億美元，超過出口的1.37億美元，幾乎全數來自中國。(美聯社)

便宜一半 南韓餐廳紛紛改用中製泡菜 本土業者嘆：沒倒閉就很幸運

2025-12-22 00:50
俄羅斯總統普亭19日在莫斯科舉行年度「直接連線」暨大型記者會活動。(路透)

普亭指西方若尊重將不再開戰 稱澤倫斯基「有才華藝術家」

2025-12-19 21:32
美國司法部19日釋出艾普斯坦案最新解密檔案，其中一張照片驚見英國安德魯王子（前）神情輕鬆地橫躺在多名女子的大腿上，而已遭定罪的淫魔共犯麥斯威爾（後立者）則在後方露出微笑。（美聯社）

安德魯王子王室莊園橫躺5女腿照曝光 前妻也捲入

2025-12-22 01:28
金朱愛（右二）上次被公開拍到，是9月5日參加中國的抗日戰爭勝利紀念活動，與父親金正恩一起從專列走下月台。自那之後，她已經有84天未在公開場合現身，創下3年前亮相以來最長的「失蹤」紀錄。（歐新社）

陪父訪中闖禍被「冷處理」？金正恩愛女破紀錄神隱84天 外界揣測四起

2025-11-28 04:48
海關與邊境保護局（Customs and Border Protection）。（美聯社）

含綠卡所有非公民出入境要拍照…今日你應知道5件事

2025-12-26 13:53
外傳北韓內部最近針對北韓國家領導人金正恩(右)一家人的行為，悄然蔓延著質疑聲浪；圖為金正恩近日帶著女兒金主愛(左)一同出席活動。(路透)

傳北韓反感：金正恩父女親暱「令人作嘔」 元帥太過火了

2025-12-26 01:27

超人氣

更多 >
告別卡關期 元旦後5生肖運勢翻轉更順遂

告別卡關期 元旦後5生肖運勢翻轉更順遂
不是佳德 台灣鳳梨酥測評他推這家「全場第一」

不是佳德 台灣鳳梨酥測評他推這家「全場第一」
台灣發生規模7.0地震 高樓狂晃 全台有感

台灣發生規模7.0地震 高樓狂晃 全台有感
「Intel比較爽」台積電工程師想跳槽

「Intel比較爽」台積電工程師想跳槽
中國工商銀行保險箱接連失竊 3華婦丟失近80萬元現金珠寶

中國工商銀行保險箱接連失竊 3華婦丟失近80萬元現金珠寶