川澤會前下馬威 俄軍大規模夜襲基輔警報響10小時 普亭還嗆1句話

美國總統川普（左）與烏克蘭總統澤倫斯基（中）28日將在美國佛羅里達州就俄烏停戰計畫舉行會談；俄羅斯總統普亭（右）27日警告，若基輔無意和平收場，將以武力解決挑戰。（美聯社）

烏克蘭 總統澤倫斯基與美國總統川普28日將在美國佛羅里達州就俄烏停戰計畫舉行會談前夕，俄羅斯 發射大量無人機與飛彈夜襲烏克蘭，基輔防空警報作響長達10小時，當地及周邊地區逾100萬戶停電。俄羅斯總統普亭 同日放話，若基輔拒絕以和平方式收場，俄羅斯將以武力解決所有挑戰。

路透報導，俄軍27日發射約40枚飛彈與500架無人機，攻擊烏克蘭首都基輔與東北部及南部地區，基輔各地警報大作，能源設施受創造成停電停暖，當日氣溫約攝氏0度，基輔有超過40%住宅大樓無法供暖。

俄軍此舉正值美烏領袖會談前夕，澤倫斯基表示：「今日，俄羅斯示範了它如何回應烏美就俄烏戰爭進行的和平談判。」

另一方面，根據俄羅斯塔斯社報導，普亭27日上午視察俄軍位於古利亞波勒（Gulyaipole）指揮所，他表示，基輔領導層似乎無意迅速和平化解衝突，並警告「若基輔拒絕以和平方式收場，俄羅斯將以武力解決所有挑戰」。