川普澤倫斯基會談前基輔遇襲 數十萬人寒冬斷電停暖

中央社基輔27日綜合外電報導
靠著發電機，基輔年輕人在咖啡店外啜飲飲品。(路透)
靠著發電機，基輔年輕人在咖啡店外啜飲飲品。(路透)

俄羅斯今天以無人機和飛彈對烏克蘭首都基輔及其郊區發動猛烈攻擊，造成1名女性喪生、20多人受傷，數十萬人在嚴寒中供暖和電力為之中斷。

這起攻擊發生於烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）明天在佛羅里達州會晤美國總統川普（Donald Trump）前夕。雙方將就結束戰鬥的擬議計畫進行商討，自從2022年以來的戰鬥已經造成數以萬計人喪生。

烏克蘭空軍今天凌晨發布全國空襲警報，表示多個地區上空出現無人機和飛彈。根據法新社駐基輔記者指出，暗夜傳出的巨裂爆炸聲響有的伴隨劃破夜空的橙色亮光，當局隨即拉響空襲警報，持續數個小時。

基輔州長卡拉什尼克（Mykola Kalashnyk）表示，這場攻擊造成一名47歲女性死亡。他說：「截至今天上午，基輔州左岸局部地區仍無電可用，目前還有超過32萬用戶停電。」

基輔市長克里契科（Vitaliy Klitschko）說：「目前首都已有19人受傷，其中11人住院治療。」他表示，2600棟住宅大樓以及數百間幼兒園、學校和社會機構已經無法供暖。

