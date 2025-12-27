澤倫斯基赴美會川普前夕 基輔遭俄軍大舉空襲 發布全國空襲警報
烏克蘭總統澤倫斯基預計將於美東時間28日與美國總統川普在佛州會晤，但就在會談前夕，首都基輔於當地時間27日清晨遭俄羅斯發動大規模攻擊。市內傳出多起劇烈爆炸聲，目擊者表示防空系統啟動運作，烏軍則表示俄方正在發射飛彈。
🚨🇺🇦🇷🇺 BREAKING: RUSSIA LAUNCHES MASSIVE MISSILE STRIKE ON KYIV HOURS AFTER ZELENSKY SAID HE'S READY TO HOLD REFERENDUM ON TRUMP'S PEACE PLAN— Mario Nawfal (@MarioNawfal) December 27, 2025
The Ukrainian capital came under massive attack early Saturday, with air defenses in operation and large-scale power outages hitting the… pic.twitter.com/SNb68IIN5W
路透與法新社報導，在社群媒體通訊平台Telegram上，非官方頻道通報首都基輔出現爆炸，軍方則指出，巡弋飛彈與彈道飛彈正在發射中。基輔市長克里契科（Vitali Klitschko）則警告：「首都發生爆炸。防空部隊正在運作。請留在避難所內！」
烏克蘭空軍已發布全國性空襲警報，並在社群媒體上表示，無人機與飛彈正在包括首都基輔在內的多個地區上空活動。法新社記者在基輔聽到多起劇烈爆炸聲，部分伴隨強烈閃光，將地平線映照成橘色。
All of Ukraine is under a Russian missile attack— Euromaidan Press (@EuromaidanPress) December 27, 2025
Multiple Kinzhal ballistic and Kalibr launches reported. Powerful explosions heard in Kyiv
Russia is targeting the capital's power grid. Power outages in several districts (apart from 16 hour power cuts) pic.twitter.com/EUD7Tl8Qkf
