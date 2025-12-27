澤倫斯基赴美會川普前夕 基輔遭俄軍大舉空襲 發布全國空襲警報

我的頻道

編譯周辰陽／即時報導
烏克蘭機動火力小隊18日在東北部哈爾科夫地區的陣地準備執行任務。（歐新社）
烏克蘭機動火力小隊18日在東北部哈爾科夫地區的陣地準備執行任務。（歐新社）

烏克蘭總統澤倫斯基預計將於美東時間28日與美國總統川普在佛州會晤，但就在會談前夕，首都基輔於當地時間27日清晨遭俄羅斯發動大規模攻擊。市內傳出多起劇烈爆炸聲，目擊者表示防空系統啟動運作，烏軍則表示俄方正在發射飛彈。

路透與法新社報導，在社群媒體通訊平台Telegram上，非官方頻道通報首都基輔出現爆炸，軍方則指出，巡弋飛彈與彈道飛彈正在發射中。基輔市長克里契科（Vitali Klitschko）則警告：「首都發生爆炸。防空部隊正在運作。請留在避難所內！」

烏克蘭空軍已發布全國性空襲警報，並在社群媒體上表示，無人機與飛彈正在包括首都基輔在內的多個地區上空活動。法新社記者在基輔聽到多起劇烈爆炸聲，部分伴隨強烈閃光，將地平線映照成橘色。

社群媒體 烏克蘭 澤倫斯基

