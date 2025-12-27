民調：烏克蘭若大選 澤倫斯基恐輸給頭號政治對手

俄烏戰爭初期，烏克蘭總統澤倫斯基（左）和時任烏克蘭武裝部隊總司令扎盧茲尼（右）一度「肝膽相照」。（美聯社）

烏克蘭 「基輔獨立報」等外媒報導，烏克蘭民調 機構「烏克蘭社會與市場研究中心」(SOCIS)日前公布最新民調，若舉行總統大選，現任總統澤倫斯基 與四星將領、前烏克蘭武裝部隊總司令、現任烏克蘭駐英國大使扎盧茲尼將在第二輪決選時對決。

上述24日公布的民調顯示，若首輪投票時有11位候選人，47歲的澤倫斯基將獲22%的選票，微幅領先扎盧茲尼的21%。24.1%的受訪者則尚未決定投票意向，比10月時的21.1%高。

該民調也顯示，若第一輪無人得票率過半而必須進入第二輪時，52歲的扎盧茲尼將以壓倒性差距當選，得票率將達64%，澤倫斯基的得票率則為36%。

但要是扎盧茲尼不參選，次輪可能由澤倫斯基與年僅39歲的烏克蘭國防部情報總局(GUR)局長布達諾夫對決，屆時布達諾夫將以56%的得票率擊敗澤倫斯基的44%。這項民調對2000名成年選民進行面對面調查。

扎盧茲尼在俄烏戰爭2022年爆發初期，前半年率烏軍抵抗入侵的俄軍，並成功守住首都基輔市，成為烏克蘭人心目中的「國民英雄」。但澤、扎兩人在這場戰爭期間漸漸失和，去年2月扎盧茲尼被澤倫斯基撤換，外放倫敦轉任駐英大使，此後外界就視扎盧茲尼為澤倫斯基的頭號政治對手。

烏克蘭憲法禁止國家在戰爭狀態下舉行選舉，原本應在去年5月任滿的澤倫斯基因此延任。根據美烏修訂的20點俄烏和平方案，其中載明烏克蘭必須在簽署和平協議後盡快舉行大選。烏克蘭選委會23日恢復對全國合格選民的登記工作，被視為俄烏鏖戰近四年來恢復選務的第一步。