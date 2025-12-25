我的頻道

玩具包裹藏850隻活烏龜 紐約華男走私判兩年

南加暴風雨侵襲內陸多地 交通癱瘓、設臨時收容所

烏克蘭出動國產無人機及英製飛彈 空襲俄國油氣設施

中央社基輔25日綜合外電報導
烏克蘭無人機18日夜襲俄羅斯後，俄國羅斯托夫州一棟建築物冒出濃煙。路透
烏克蘭無人機18日夜襲俄羅斯後，俄國羅斯托夫州一棟建築物冒出濃煙。路透

烏克蘭軍方及安全官員今天表示，烏克蘭使用英國製的「暴風之影」（Storm Shadow）飛彈及烏克蘭國產的長程無人機，打擊俄羅斯多處石油及天然氣設施。

路透報導，烏克蘭之前已曾使用暴風之影飛彈，攻擊他們認為協助俄軍作戰的俄國工業目標。

烏克蘭參謀總部指出，空軍使用暴風之影巡弋飛彈，空襲俄羅斯羅斯托夫州（Rostov）諾夫沙赫京斯克（Novoshakhtinsk）的煉油廠。

參謀總部今天在應用程式（App）Telegram寫道，「記錄到多次爆炸，目標已被擊中」，並稱該煉油廠是俄國南部最大的油品供應商之一，也為在烏克蘭作戰的俄國部隊提供柴油和航空燃油。

烏克蘭安全局（SBU）則指出，國產長程無人機擊中俄羅斯克拉斯諾達邊疆區（Krasnodar）捷姆留克港（Temryuk）的油槽，以及俄國西南部奧倫堡（Orenburg）的天然氣處理廠。

在全球同類設施中，奧倫堡天然氣處理廠的規模最大，當地距離俄烏邊界約1400公里。

在克拉斯諾達邊疆區，當地俄國官員表示，無人機攻擊過後，捷姆留克港2座油槽起火，延燒面積達2000平方公尺左右。

終結俄烏戰爭的外交斡旋至今未見實質進展，俄烏雙方均加大對能源設施的無人機與飛彈攻擊。

自今年8月起，烏克蘭加強打擊俄國煉油廠及其他能源基礎設施，試圖削減俄方石油收入，也就是俄國作戰經費主要來源之一。

烏克蘭參謀總部另稱，烏軍擊中位在俄國北高加索地區阿迪格自治共和國（Adygea）邁科普市（Maikop）的一座軍用機場。

