CNN：數萬名烏克蘭男子不願上戰場 冒險偷渡出境

圖為一名烏克蘭士兵。示意圖，非文中當事人。(美聯社)

有線電視新聞網(CNN)22日報導，原本在基輔開計程車的34歲烏克蘭 男子平哈索夫(Viktor Pinkhasov)，在羅馬尼亞邊境 小鎮西蓋圖馬爾馬切伊(Sighetu Marmatiei)受訪時一直帶著微笑。不久之前，他獨自徒步五天穿越喀爾巴阡山脈(Carpathian Mountains)，從烏克蘭偷渡 入境羅馬尼亞，獲得歐盟提供臨時保護身分。

平哈索夫說，每周都有數十人從烏克蘭西部非法入境到羅馬尼亞，自己就是其中之一。他表示：「我想離開，想有自由，想要生活。」

根據烏克蘭檢察總長辦公室統計，截至今年9月為止，烏克蘭逃兵或擅自崗位遭到犯罪處分的案例累計有29萬件。根據烏克蘭戒嚴法，所有23歲至60歲之間、符合兵役資格的男子，一律禁止離境。

平哈索夫表示，再也無法忍受在烏克蘭的生活，雖然川普總統、俄羅斯總統普亭、烏克蘭總統澤倫斯基以及歐洲領袖都提出不同版本的停戰方案，「但是沒有人想要和平，普亭不想要，澤倫斯基不想要，川普也不想要」。

對於偷渡之旅，平哈索夫花了一個月準備，靠著導航應用程式、加密通訊軟體Telegram尋求情報與線索。他囤積了數十條能量棒還有二手求生裝備，不過旅程最後一天準備朝邊境奔跑闖關時，為了避免被烏克蘭邊境巡邏員抓到，隨身攜帶的裝備全都丟棄在山區。

羅馬尼亞邊境巡警指出，自從俄烏戰爭在2022年爆發以來，像平哈索夫一樣非法入境的烏克蘭男子已有超過3萬人。

烏克蘭邊境單位則說，大約2萬5000人企圖偷渡出境的途中被捕，偷渡目的地除了羅馬尼亞還有摩爾多瓦、匈牙利、白俄羅斯等。

CNN報導，並不是所有偷渡者都成功抵達終點。至少29人在烏克蘭西南部與羅馬尼亞北部交界的蒂薩河(Tisa)溺斃。

42歲烏克蘭建築工人狄馬(Dima)匿名受訪時說，2022年4月花錢請人口走私販子協助偷渡到羅馬尼亞，但對方沒有告知旅程有死亡風險，在山頂遇到暴風雪，相隔一米卻看不到彼此，同行的一名烏克蘭男子因此凍死山上。

原以為自己也將喪命的狄馬獲得羅馬尼亞山難小組救援，以空中吊掛方式將他帶下山，但所有腳趾已經凍傷壞死。