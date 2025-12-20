俄軍狂轟敖德薩 澤倫斯基：欲斷烏國黑海出路

我的頻道

中央社基輔20日綜合外電報導
敖德薩一處遭到攻擊的現場，卡車正在燃燒。(路透)

烏克蘭總統澤倫斯基今天表示，俄羅斯連日加強空襲敖德薩地區港口及能源設施，並打擊通往摩爾多瓦的關鍵路線，意在切斷烏克蘭通往黑海的出海通道。

路透報導，自莫斯科威脅要切斷「烏克蘭與大海的連結」以來，俄方已對當地展開幾乎不間斷的無人機和飛彈攻勢。這一帶的港口是烏國對外貿易和燃料供應的重要據點。

儘管美國正努力推動外交斡旋，爭取促成結束俄烏戰爭的協議，俄方攻擊卻持續升級。烏方昨天與美國代表團舉行會談，而美國談判代表預定今天在佛羅里達州與俄方官員會面。

澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）在基輔（Kyiv）告訴媒體：「由於俄羅斯對港口基礎設施和物流的攻擊，敖德薩（Odesa）地區情勢嚴峻。俄羅斯再次試圖限制烏克蘭的出海管道，封鎖我們的沿海地區。」

他指出，俄方目的是「製造混亂，在冬季對烏施加心理壓力…導致無燃料、無糧食供應，醫療物資也出現問題。」

俄羅斯國防部暫未對此發表評論。克里姆林宮則表示，烏克蘭的經濟基礎設施是這場近4年全面戰爭的合法軍事目標。

烏克蘭副總理庫列巴（Oleksiy Kuleba）表示，自18日以來，俄軍至少5度攻擊聶斯特河（Dniester River）上一座連接摩爾多瓦邊境的關鍵交通橋梁，目前該橋已不堪使用、被迫中斷。

庫列巴說，該路線約占烏克蘭燃料供應的4成。烏克蘭當局已搭建浮橋，並將物流改道至其他地區，以保障民用與貨運交通。

