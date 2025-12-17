川普稱協議9成有共識 願提供烏「類北約」安保 烏仍拒割地

美國官員表示，將提供基輔類似北約的安全保證，並對俄羅斯點頭表達信心；圖為烏軍測試一台軍事無人車。(路透)

美國、歐洲與烏克蘭 官員15日結束俄烏停戰計畫密集談判，就戰後對烏安全保證取得顯著進展；美國官員說，將提供基輔類似北約的安全保證，並對俄羅斯點頭表達信心；不過烏克蘭仍拒絕對領土問題讓步，表示只有舉行公投、經過該國人民同意才能做出決定，澤倫斯基 也表示，基輔支持在聖誕期間實施停火。

美國總統川普15日在白宮表示，已與澤倫斯基和英、法、德國和北約領袖舉行良好討論，美方也與俄國 總統普亭多次對話，並稱「現在是最接近達成協議時刻」。關於對烏安全保證，川普說歐洲將是重要一環。

美方官員說，兩天會談後已與烏國在九成議題達成共識，就安全保證接近達成協議，將以北約條約第五條「集體防禦」為基礎，包括監控、驗證與衝突降溫機制，並明訂一旦俄國違反協議再度侵烏時美國扮演的角色，也將包含提供烏國武器嚇阻俄國。這些保證須提交美國參議院審議。

美方官員說，安全保證提議不會無限期擺在桌上，也未詳述華府的具體角色，僅重申美國不會派地面部隊。美國官員也說，美烏在領土問題還無共識。

澤倫斯基16日回應提問時也說，現階段討論的安全保證內容包含具體嚇阻方案，涵蓋類似北約第五條的條款、烏軍所需兵力規模、軍事訓練、武器裝備、實際士兵人數及軍事資源等，是很可行版本，但仍須確保相關條款具法律拘束力，將於近日敲定最終方案並與川普會面。

另據華爾街日報與Axios新聞網報導，對於頓內茨克地區的問題仍懸而未決，基輔將保留哪些領土，以及烏克蘭是否會單方面從頓內茨克地區撤軍，澤倫斯基坦言尚未取得共識，俄方想要頓巴斯，但烏克蘭不會放棄；美方提出在該地設「自由經濟區」作為折衷，但澤倫斯基強調，這不代表該區將被俄國統治，烏克蘭不會在法理或事實上承認頓巴斯屬於俄國。

美國的計畫要求烏克蘭從約14％的頓巴斯地區撤出，在最新的草案中，這區域將成為一個非軍事化的「自由經濟區」。

另外，澤倫斯基16日在海牙出席荷蘭和歐洲理事會主辦的會議，以啟動「國際索賠委員會」，旨在就俄國襲擊和涉嫌戰爭罪行提供基輔賠償。初步討論包括動用歐盟凍結的俄國資產，逾50國與歐盟已就創建該委員會草擬公約，一旦有25個簽署國批准且籌夠經費，將正式上路。

然而，主要棘手問題在於如何籌措賠償金。賠償機制的關鍵部分、賠償基金實際將如何成立，目前仍不清楚。