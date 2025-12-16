烏克蘭戰爭賠償機制完成第2步 國際索賠委員會成立

我的頻道

中央社海牙16日綜合外電報導
為了補償烏克蘭因俄羅斯全面侵略戰爭而遭受的損失，烏克蘭總統澤倫斯基及其他歐洲高層官員16日同意成立「烏克蘭國際索賠委員會」，來決定未來數百億歐元賠償金該如何發配。路透

為了補償烏克蘭俄羅斯全面侵略戰爭而遭受的損失，烏克蘭總統澤倫斯基及其他歐洲高層官員今天同意成立「烏克蘭國際索賠委員會」，來決定未來數百億歐元賠償金該如何發配。

法新社報導，由35國簽署成立的「烏克蘭國際索賠委員會」（International Claims Commission for Ukraine）將負責對賠償申請進行評估與判定，包括決定任何支付的金額。

這個委員會是烏克蘭戰爭賠償機制3步驟的第2步，第1步是2年前已設立的「損害登錄冊」（Register of Damage），至今已收到8萬多件來自個人和組織的賠償登記；第3步則是成立賠償基金。

這套機制是由總部位於法國史特拉斯堡（Strasbourg）的歐洲理事會（Council of Europe）來協調運作。這個組織是為了保護歐洲人權而設立，目前有46個會員國。

澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）今天對各國代表說：「我們期望任何賠償機制...都將啟動，並獲得國際間大力充分支持，好讓人們真正感覺到戰爭造成的各種損害都能得到補償。」

荷蘭總理史霍夫（Dick Schoof）宣布，烏克蘭國際索賠委員會將設於海牙。歐盟外交與安全政策高級代表卡拉斯（Kaja Kallas）則表示，這個委員會的設立是要向尋求賠償的烏克蘭人傳達以下訊息：「我們沒有忘記你們受過的苦」。

然而，主要棘手問題在於如何籌措賠償金。賠償機制的關鍵部分、賠償基金實際將如何成立，目前仍不清楚。

歐洲理事會秘書長柏塞茲（Alain Berset）今天僅告訴媒體記者：「賠償基金預期在大約12至18個月內設立。之後一旦基金開始運作並收到申請，接下來無疑就會將賠償金發給被害人。」

歐洲聯盟（EU）各國領袖將於18日起召開高峰會，討論如何處理估計有2000億歐元（約2350億美元）的遭凍結俄羅斯資產，他們面臨達成協議的壓力。

這些領袖尋求找到貸款給烏克蘭的資金來源，而基輔將來可用最終獲得的任何俄羅斯賠償金來還款。

烏克蘭 俄羅斯 澤倫斯基

