我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

紙巾「遺囑」無效力 華女無法繼承房產 被掃地出門

「古裝第一美人」何晴61歲病逝 前夫是「人民的名義」男星

助烏重建 歐盟無限期凍結俄2466億資產 俄提告反擊

編譯中心／綜合13日電
聽新聞
test
0:00 /0:00
烏克蘭總統澤倫斯基宣布烏軍奪回重要鐵路樞紐、東北部城鎮庫普揚斯克部分地區，並包圍當地俄軍。圖為為在庫普揚斯克入口處的公路上錄製拍影片。（美聯社）
烏克蘭總統澤倫斯基宣布烏軍奪回重要鐵路樞紐、東北部城鎮庫普揚斯克部分地區，並包圍當地俄軍。圖為為在庫普揚斯克入口處的公路上錄製拍影片。（美聯社）

路透等外媒12日報導，歐盟理事會當天聲明，決定無限期凍結俄羅斯中央銀行在歐盟成員國約2100億歐元（約2466億美元）的資產，歐盟下周將開會敲定細節。此前，必須每半年經27個成員國一致同意，才能展延凍結。

歐盟理事會主席柯斯塔在社媒X寫道，歐盟領袖承諾維持凍結俄國資產，直到俄烏衝突結束，俄國賠償其造成的損失。路透報導說，此舉為烏克蘭未來使用該筆資金抵禦俄國，移除一大障礙。

歐盟希望藉此決定，說服比利時支持歐盟動用該資產作擔保，提供烏方最多1650億歐元（約1930億美元）貸款，支應其明後兩年軍事和民生預算需求。總部在比利時布魯塞爾的國際資金託管機構「歐洲清算銀行」，目前持有1850億歐元俄國被凍資產。

歐洲領袖將在18日歐盟峰會討論上述貸款細節。該貸款稱為「賠償貸款」，實際等同先墊付未來俄國對烏賠款。烏克蘭總理思維里登科說，歐盟這次決定是邁向正義與究責的重要一步，強化賠償貸款機制的基礎。

這也意味與莫斯科較友好的匈牙利、斯洛伐克，今後無法以一票否決相關凍結措施。匈牙利總理奧班12日在社媒說，相信該決定是以條件多數決（QMV）通過，而非以一致同意的原則，批評歐盟領袖凌駕於規則。斯洛伐克總理費佐致函柯斯塔說，將拒絕支持為烏克蘭未來幾年軍費埋單。

俄國央行已表示歐盟動用其資產的計畫是非法行為，已在莫斯科法院對歐洲清算銀行提告。比利時恐因俄方興訟面臨巨額賠償風險，即使歐盟委員會方案被指設有擔保機制，比利時及義大利、馬爾他和保加利亞等4國仍致力尋求風險較低的替代方案，即由各成員國共同的市場集資，然後向烏克蘭貸款，但這需要歐盟27國一致同意，而德國、法國等經濟較發達的成員國將承擔較大責任。

德國智庫卡內基俄羅斯歐亞中心研究員、曾任職於俄國央行的普洛柯潘柯說，莫斯科法院無法強迫歐洲清算銀行遵守其裁決，但並非沒意義，可留下俄國法律主張的正式紀錄，並當作國際訴訟前的政治信號。

此外，烏克蘭軍方表示，他們已經奪回重要鐵路樞紐、東北部城鎮庫普揚斯克（Kupyansk）部分地區，並包圍當地俄軍。總統澤倫斯基到訪該地並讚揚這次行動，稱前線戰果將有助於烏克蘭的外交談判。

烏克蘭總統澤倫斯基宣布烏軍奪回重要鐵路樞紐、東北部城鎮庫普揚斯克部分地區，並包圍...
烏克蘭總統澤倫斯基宣布烏軍奪回重要鐵路樞紐、東北部城鎮庫普揚斯克部分地區，並包圍當地俄軍。圖為為在庫普揚斯克入口處的公路上錄製拍影片。（路透）
烏軍奪回重要鐵路樞紐、東北部城鎮庫普揚斯克部分地區，並包圍當地俄軍。（路透）
烏軍奪回重要鐵路樞紐、東北部城鎮庫普揚斯克部分地區，並包圍當地俄軍。（路透）

歐盟 俄國 貸款

上一則

泰柬衝突升溫 泰總理拚政績 川普關稅外交恐失效

延伸閱讀

歐盟同意無限期凍結俄羅斯資產 替貸款給烏克蘭鋪路

歐盟同意無限期凍結俄羅斯資產 替貸款給烏克蘭鋪路
歐盟27國對中國小包裹徵稅3歐元 明年7月上路

歐盟27國對中國小包裹徵稅3歐元 明年7月上路
歐盟同意對所有小包裹徵3歐元關稅 對付中國低價貨傾銷

歐盟同意對所有小包裹徵3歐元關稅 對付中國低價貨傾銷
美新國安戰略報告痛批歐洲政策 歐盟理事會主席反對干涉

美新國安戰略報告痛批歐洲政策 歐盟理事會主席反對干涉

熱門新聞

圖為保羅．納斯(左)2024年6月迎接日本天皇德仁(右)在倫敦訪問。(路透)

英諾貝爾獎得主：與中國相比 英國大學像第三世界水平

2025-12-05 22:30
北韓一名退伍女軍人返鄉途中，慘遭3名未成年高中生性侵殺害。示意圖。路透社

「讓我再見父母一面」北韓女軍人被姦殺 3高中生遭處決

2025-11-25 14:15
芬蘭小姐札法切11月19日身著泳衣，參加在泰國曼谷郊區暖武里府舉行的第74屆2025環球小姐預賽。(歐新社)

芬蘭小姐「瞇瞇眼」陷種族歧視風暴 后冠頭銜遭撤銷

2025-12-12 20:44
中國人民解放軍海軍訓練艦「戚繼光號」10月10日抵達柬埔寨南部的西哈努克港。(美聯社)

中國集結逾百船艦最大規模海上「秀肌肉」 日本回應了

2025-12-04 23:06
圖為新加坡海關人員將護照遞還給一名旅客。(美聯社)

全球最強護照排名 美台皆前進1名 中國排61 榜首是這國

2025-12-13 11:32
日本航空自衛隊F-15戰機，示意圖，非文中飛機。（路透資料照）

中國戰機兩度雷達照射日本F-15 日方深夜緊急抗議

2025-12-06 16:22

超人氣

更多 >
關稅若遭最高院推翻 3大受惠類股呼之欲出

關稅若遭最高院推翻 3大受惠類股呼之欲出
影響重要戰略…猶他州發現稀土礦藏 富含16種關鍵礦物

影響重要戰略…猶他州發現稀土礦藏 富含16種關鍵礦物
全球最強護照排名 美台皆前進1名 中國排61 榜首是這國

全球最強護照排名 美台皆前進1名 中國排61 榜首是這國
亂倫謀殺 未婚夫偷吃母女檔 她懷孕9月被親媽剖腹取嬰 孩子爸是繼父

亂倫謀殺 未婚夫偷吃母女檔 她懷孕9月被親媽剖腹取嬰 孩子爸是繼父
數十年政策大轉變 簽證逾期被捕 公民配偶申請綠卡恐慌

數十年政策大轉變 簽證逾期被捕 公民配偶申請綠卡恐慌