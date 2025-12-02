烏揭俄機輪胎多來自中企 專家指俄缺中難久戰

我的頻道

中央社基輔2日專電
烏克蘭經濟安全協會政策專家斯特布利夫斯基（Roman Steblivskyi）。中央社
中國多次被外界質疑向俄羅斯提供軍民兩用物資。烏克蘭經濟安全協會最新報告指出，俄軍使用蘇愷34、蘇愷35等轟炸機頻繁攻擊烏國，其最常汰換的輪胎被認為多由中國供應。專家警告，若無中方協助，俄羅斯難以維持至今的軍事產能。

報告提到，因轟炸機日常操作造成磨損，輪胎約10天須更換一次。受氣候及供應鏈限制，俄國轉向自中國進口輪胎，以及製作輪胎所需的橡膠、芳香族聚醯胺纖維（aramid fibres）等材料；部分能提升引擎運作順暢度的脂肪酸與燃料添加劑也由中方供應。

報告估算，中國2024年對俄出口的總額當中，輪胎、纖維和橡膠部分總計約6160萬美元，但報告並未明確列出軍用輪胎的的出口數據。記者查詢中國商務部及海關總署對外資料時，也未有輸俄貨品的細項分類資訊，該金額不排除仍有商業用途部分。

蘇愷34（Su-34）、蘇愷35（Su-35）為俄軍現役可執行空對地與空對空任務的主力戰機，可搭載Kh-31、Kh-59、Kh-29等導向飛彈。報告指出，俄軍於2023至2024年間動用約70架次上述機型對烏克蘭進行攻擊。

烏克蘭經濟安全協會政策專家斯特布利夫斯基（Roman Steblivskyi）向中央社表示，中國已成俄羅斯軍工產業鏈的關鍵夥伴，除了戰機零件，他舉例目前俄國軍工廠使用的大部分金屬、塑膠與木材加工的電腦數值控制（CNC）工具機、以及部分微電子產品，主要來自中國製造商與出口商。

他強調：「若沒有中國供應，俄羅斯無法維持足夠的軍工產能來支撐長期戰事。」

報告顯示，這些在俄羅斯或中國註冊的公司中，涉及供應輪胎的9家企業，僅1家遭美國制裁；10家芳香族聚醯胺纖維供應商中，僅2家受到制裁；10家橡膠供應商中也只有2家被列入制裁名單；而提供脂肪酸與燃料添加劑的企業則無一家遭制裁。

斯特布利夫斯基指出，美國目前暫停對中國啟動次級制裁，近期也未推出重大針對俄羅斯的制裁措施；歐盟則仍在調整制裁架構。他表示，烏克蘭的角色主要是辨識可能與俄羅斯軍工合作的企業，再由盟國施加具實質影響力的制裁。

斯特布利夫斯基認為，短期內難以重現過往美國制裁的效力，但期望美方重返制裁軌道。他並指出，歐中經貿往來密切，歐盟具備說服中國停止援俄的影響力，「但這將會是一條漫長的道路。中國在政治上選擇支持俄羅斯，歐洲先得認清問題，再尋求解方」。

對於近日的和平談判，他強調，即便未來談判取得進展，西方也不應停止制裁，否則會重燃俄羅斯的侵略野心。

烏克蘭總統府顧問伏拉蘇克（Vladyslav Vlasiuk）日前受訪時亦透露，俄羅斯軍工產業使用的關鍵零件與生產設備約有6成源自中國。

他表示，這是俄方規避軍民兩用物資管制的方式之一，部分烏國夥伴國的零件仍會經由第三國流入俄羅斯，呼籲擴大禁運名單並強化執法力度。

