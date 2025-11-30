我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

台「中華郵政」12/1起 恢復寄發美國掛號信

加州史塔克頓兒童生日派對槍響 4死10傷、槍手在逃

寒冬前夕 俄飛彈無人機癱瘓烏電力系統 基輔60萬戶斷電

編譯中心／綜合29日電
俄羅斯29日凌晨對烏克蘭發動大規模夜間攻擊，造成3死29傷，超過60萬戶家庭因電網遭轟炸而停電。（歐新社）
俄羅斯29日凌晨對烏克蘭發動大規模夜間攻擊，造成3死29傷，超過60萬戶家庭因電網遭轟炸而停電。（歐新社）

俄國29日凌晨以無人機和飛彈對首都基輔市及其周邊發動大規模空襲，鎖定軍事工業及能源基礎設施，造成至少3人喪生、29人受傷，共逾60萬戶斷電，還有數10棟民宅被炸毀。此時正值美烏繼23日在瑞士日內瓦後，即將在美國就俄烏停戰計畫舉行第二輪談判前夕。

路透報導，烏克蘭外交部長西比哈（Andrii Sybiha）29日早上表示：「當大家都在討論和平方案的各項條款時，俄羅斯依然堅持它的『戰爭計畫』，此計畫只有兩條：殺戮與毀滅。」基輔民眾在經歷以首都為主的大規模爆炸過後，開始查看家園損失。

烏克蘭總統澤倫斯基表示，俄羅斯這次發射約36枚飛彈，動用近600架無人機攻擊。儘管烏克蘭空軍宣稱擊落了558架無人機和19枚飛彈，但仍有基礎設施和住宅區被成功擊中。基輔清晨傳出巨大爆炸聲響，緊急服務人員趕到多處被炸毀、起火燃燒的公寓大樓現場

烏克蘭能源部表示，這次夜間攻擊造成基輔與其他5個地區的電力設施受損，停電戶中有超過50萬戶位於首都基輔。

BBC報導，在氣溫即將跌破冰點的嚴寒冬季前夕，俄羅斯顯然是企圖透過無差別攻擊平民設施，癱瘓烏克蘭的電力供應。目前，發電機的轟鳴聲和柴油味瀰漫整個首都基輔主要道路，許多地方路燈熄滅，市民夜間只能靠手電筒照明。

克宮發言人佩斯科夫28日表示，葉爾馬克辭去烏克蘭總統澤倫斯基的幕僚長，已使烏克蘭陷入很深的政治危機。葉爾馬克有烏克蘭「二把手」之稱，因涉1億美元能源部門貪腐案，在住處受到反貪腐機構搜索數小時，後辭去總統幕僚長一職。

而這宗貪腐案也衝擊烏克蘭申請加入歐盟的程序，歐盟官員表示，除非烏克蘭有效打擊高層貪腐、並起訴貪腐政商，否則不會獲准。

烏克蘭 無人機 俄羅斯

上一則

接壤智利邊境移民潮湧 秘魯宣布緊急狀態、加強監控

下一則

毅力號首度錄到火星「閃電」聲 與地球的不太一樣

延伸閱讀

烏官員訪美磋商和平計畫 澤倫斯基：有望11/30敲定成果

烏官員訪美磋商和平計畫 澤倫斯基：有望11/30敲定成果
肅貪致澤倫斯基痛失左右手 烏克蘭談判投變數

肅貪致澤倫斯基痛失左右手 烏克蘭談判投變數
克宮回應澤倫斯基心腹請辭 英媒稱有些俄方人士認為是機會

克宮回應澤倫斯基心腹請辭 英媒稱有些俄方人士認為是機會
原定來美參加烏戰磋商 澤倫斯基頭號心腹葉爾馬克「涉貪」去職

原定來美參加烏戰磋商 澤倫斯基頭號心腹葉爾馬克「涉貪」去職

熱門新聞

北韓一名退伍女軍人返鄉途中，慘遭3名未成年高中生性侵殺害。示意圖。路透社

「讓我再見父母一面」北韓女軍人被姦殺 3高中生遭處決

2025-11-25 14:15
印尼拒絕美方在貿易談判中提出的毒丸條款，表示「這攸關經濟主權」。歐新社

翅膀硬了？印尼拒吞美國「毒丸」因握有這些籌碼

2025-11-28 12:51
美國總統川普。（路透）

川普終止提供非公民福利補貼…今日你應知道5件事

2025-11-28 13:51
圖為中國江西省一處稀土礦區。(路透)

紐時：不必仰賴中國稀土的汽車儼然成為「汽車界的聖杯」

2025-11-24 14:50
金朱愛（右二）上次被公開拍到，是9月5日參加中國的抗日戰爭勝利紀念活動，與父親金正恩一起從專列走下月台。自那之後，她已經有84天未在公開場合現身，創下3年前亮相以來最長的「失蹤」紀錄。（歐新社）

陪父訪中闖禍被「冷處理」？金正恩愛女破紀錄神隱84天 外界揣測四起

2025-11-28 04:48
10月31日在南韓慶州年度亞太經合會（APEC）領袖會議場邊舉行的中日「習高會」。中國國家主席習近平（右）與日相高市早苗握手。（路透）

中使館暗示「有權直接對日動武」 日本外務省回應了

2025-11-23 07:20

超人氣

更多 >
提款不再過問用途 中國取消「領5萬人民幣需登記」規定

提款不再過問用途 中國取消「領5萬人民幣需登記」規定
1960後出生者 後年起67歲可領「全額社安金」

1960後出生者 後年起67歲可領「全額社安金」
他人能在你家門前停多久？加州法律這樣規定

他人能在你家門前停多久？加州法律這樣規定
從退休帳戶提領最低額度時 避踩3稅務雷區

從退休帳戶提領最低額度時 避踩3稅務雷區
川普：委內瑞拉領空及其周邊空域 應視為全面關閉

川普：委內瑞拉領空及其周邊空域 應視為全面關閉