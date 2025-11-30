寒冬前夕 俄飛彈無人機癱瘓烏電力系統 基輔60萬戶斷電

俄羅斯29日凌晨對烏克蘭發動大規模夜間攻擊，造成3死29傷，超過60萬戶家庭因電網遭轟炸而停電。（歐新社）

俄國29日凌晨以無人機 和飛彈對首都基輔市及其周邊發動大規模空襲，鎖定軍事工業及能源基礎設施，造成至少3人喪生、29人受傷，共逾60萬戶斷電，還有數10棟民宅被炸毀。此時正值美烏繼23日在瑞士日內瓦後，即將在美國就俄烏停戰計畫舉行第二輪談判前夕。

路透報導，烏克蘭 外交部長西比哈（Andrii Sybiha）29日早上表示：「當大家都在討論和平方案的各項條款時，俄羅斯 依然堅持它的『戰爭計畫』，此計畫只有兩條：殺戮與毀滅。」基輔民眾在經歷以首都為主的大規模爆炸過後，開始查看家園損失。

烏克蘭總統澤倫斯基表示，俄羅斯這次發射約36枚飛彈，動用近600架無人機攻擊。儘管烏克蘭空軍宣稱擊落了558架無人機和19枚飛彈，但仍有基礎設施和住宅區被成功擊中。基輔清晨傳出巨大爆炸聲響，緊急服務人員趕到多處被炸毀、起火燃燒的公寓大樓現場

烏克蘭能源部表示，這次夜間攻擊造成基輔與其他5個地區的電力設施受損，停電戶中有超過50萬戶位於首都基輔。

BBC報導，在氣溫即將跌破冰點的嚴寒冬季前夕，俄羅斯顯然是企圖透過無差別攻擊平民設施，癱瘓烏克蘭的電力供應。目前，發電機的轟鳴聲和柴油味瀰漫整個首都基輔主要道路，許多地方路燈熄滅，市民夜間只能靠手電筒照明。

克宮發言人佩斯科夫28日表示，葉爾馬克辭去烏克蘭總統澤倫斯基的幕僚長，已使烏克蘭陷入很深的政治危機。葉爾馬克有烏克蘭「二把手」之稱，因涉1億美元能源部門貪腐案，在住處受到反貪腐機構搜索數小時，後辭去總統幕僚長一職。

而這宗貪腐案也衝擊烏克蘭申請加入歐盟的程序，歐盟官員表示，除非烏克蘭有效打擊高層貪腐、並起訴貪腐政商，否則不會獲准。