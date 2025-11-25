我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

誰是庫克接班人？蘋果下任CEO 四大熱門人選浮出檯面

金融時報：美國24日已在阿布達比祕密舉行俄烏和平談判

川普「28點」引爆烏國怒火 澤倫斯基借力逆襲

編譯季晶晶、茅毅／綜合24日電
烏克蘭總統澤倫斯基（左）每當在華府受挫，就轉向歐洲「討拍」。圖為他18日訪問西班牙，會見西班牙總理桑傑士（右）。(美聯社)
烏克蘭總統澤倫斯基（左）每當在華府受挫，就轉向歐洲「討拍」。圖為他18日訪問西班牙，會見西班牙總理桑傑士（右）。(美聯社)

據多家美國媒體報導，美國與烏克蘭雙方代表在瑞士日內瓦會談「取得進展」，已就美國起草的28點烏克蘭和平計畫修改並縮減為19點，一些關鍵、更具爭議的內容將留待美、烏兩國總統決定。美版28點停戰計畫被烏克蘭國內外輿論形容為「喪權辱國」，瞬間引爆烏克蘭社會怒火，也順帶轉移烏克蘭人對政府貪瀆醜聞的焦點。

川普28點俄烏和平方案提出之際，正當烏克蘭總統澤倫斯基面臨自俄烏開戰來最嚴峻的考驗，即前線戰況吃緊、親信捲入貪瀆醜聞和國內民調持續探底。川普政府選此時提交對莫斯科有利的嚴苛停戰計畫，外界原本咸認為對他形成三重夾殺，是趁「澤」之危，孰料反而意外給了他從谷底反彈的契機。

分析家表示，澤倫斯基過去屢屢在危機中巧妙周旋而化險為夷，部分歸功他精湛的「帶風向」能力。他此次又轉守為攻，先發布自己高調地公開喊話影片，重新塑造自己為烏克蘭的抗俄象徵，並將川普政府的計畫形容為二選一，即國家尊嚴與留住美國這個關鍵盟友的困難抉擇，開始為可能的讓步做鋪陳，同時凸顯來自美方的施壓，藉此與該計畫切割。

同時澤倫斯基又一次使出反覆運用、駕輕就熟的策略，即每當在華府受挫，就轉向歐洲「討拍」。他日前密集展開「通話外交」，很快讓歐盟國家、英國、北約國家加拿大與親西方的七大工業國集團（Ｇ７）成員國日本22日發表聯合聲明，呼籲修改美版計畫中最不利烏克蘭的條款。

歐盟駐烏克蘭大使馬瑟諾娃指稱，從沒見過任何人能像澤倫斯基般，從歐洲取得原以為不可能得到的資源；善於溝通一直是澤倫斯基的「超能力」，讓他得以爭取到資金、武器與外交支持。

澤倫斯基這次的危機最關鍵轉折點，可能來自烏克蘭人民的集體意識。分析家指出，烏克蘭民眾在戰時往往暫時擱置內部分歧。他則運用烏克蘭社會不願屈從一紙來自美俄的降書民氣。

美國智庫世界政策研究所（ＩＷＰ）創辦人史林查克說，澤倫斯基仍是目前烏克蘭唯一法定代表、能代表烏克蘭多數人抗拒屈辱式和談的領袖，當他陷入困境時，往往採取「主動進攻」姿態。史林查克也坦言，烏克蘭現在沒有其他合法領袖，沒得選。

另外，美國新聞網站Axios23日引述兩位消息人士報導，儘管瑞士日內瓦會談後，美烏發表一項「正面」的聯合聲明，但當天上午會談時的氣氛，其實和該聲明讓外界感到鼓舞和樂觀的調子迥然不同，相當緊繃。

美方指控烏方向美國媒體洩漏28點停戰計畫中，有利俄方、不利烏方的細節，試圖藉輿論施壓促使修改。最後烏克蘭代表團同意，會後由代表團一位成員，發布上述正面語氣的聲明，藉此消除美方「誤解及不滿」。

烏克蘭 澤倫斯基 川普

上一則

年收逾3億美元...倫敦擬徵觀光稅 酒店業憂趕客

延伸閱讀

開啟止戰or又無疾而終 川普俄烏方案前因後果一覽

開啟止戰or又無疾而終 川普俄烏方案前因後果一覽
川習通話 分析：習近平主動致電 要求美國管管日本

川習通話 分析：習近平主動致電 要求美國管管日本
川高熱線／高市早苗透露談及美中 川普稱「與日相是好朋友」

川高熱線／高市早苗透露談及美中 川普稱「與日相是好朋友」
川普熱線習近平沒挺「台灣有事」論 日本錯愕

川普熱線習近平沒挺「台灣有事」論 日本錯愕

熱門新聞

日本經濟安全保障擔當大臣小野田紀美，11月18日在內閣會議後記者會上批評中國「一不高興就搞經濟脅迫」。(歐新社)

高市愛將小野田開砲：中國不爽就搞經濟脅迫

2025-11-18 21:46
圖為中國江西省一處稀土礦區。(路透)

紐時：不必仰賴中國稀土的汽車儼然成為「汽車界的聖杯」

2025-11-24 14:50
北韓領導人金正恩常帶著女兒在公開場合亮相。(路透)

金正恩晚宴上談處決姑丈細節？北韓叛逃外交官揭血腥內幕

2025-11-21 10:42
10月31日在南韓慶州年度亞太經合會（APEC）領袖會議場邊舉行的中日「習高會」。中國國家主席習近平（右）與日相高市早苗握手。（路透）

中使館暗示「有權直接對日動武」 日本外務省回應了

2025-11-23 07:20
日本首相高市早苗「台灣有事」相關發言引發日中關係急劇惡化，聯合國發言人杜雅里克（如圖）17日在例行記者會中重申聯合國對台灣議題的立場並未改變。圖為杜雅里克2017年檔案照。（美聯社）

中日為「台灣有事」互槓升溫 聯合國回應了

2025-11-18 05:19
日本首相高市早苗（背對鏡頭者）在G20上與首度見面的義大利總理梅洛尼（左）熱情擁抱；法國總統馬克宏（右）站在梅洛尼身旁。（路透）

明顯溫度差？高市見義總理熱情相擁 與李強疑眼神交會

2025-11-23 10:04

超人氣

更多 >
紐時：不必仰賴中國稀土的汽車儼然成為「汽車界的聖杯」

紐時：不必仰賴中國稀土的汽車儼然成為「汽車界的聖杯」
人算不如天算 退休專欄作家以為妥善規畫晚年妻子卻生病

人算不如天算 退休專欄作家以為妥善規畫晚年妻子卻生病
川習通話 習稱維護二戰成果 「台灣回歸中國」

川習通話 習稱維護二戰成果 「台灣回歸中國」
川普任命無效 聯邦法官駁回柯米、詹樂霞起訴案

川普任命無效 聯邦法官駁回柯米、詹樂霞起訴案
美突破中稀土霸權 大馬為最有潛力盟國 但…

美突破中稀土霸權 大馬為最有潛力盟國 但…