瑞士媒體：烏沒拒絕本事 比繼續作戰更可怕的川普和平計畫

編譯張佑生
美國總統川普（右）制定的俄烏和平計畫被批一面倒向俄國總統普亭（左）。(路透)
美國拋出28點俄烏和平方案，各界譁然。老牌中立國瑞士的公共廣播電台SRF批評，大環境對烏克蘭不利，連拒絕的本事都欠缺。

評論開門見山指出，川普團隊正在醞釀的「烏克蘭和平計畫」，本質上不是和平計畫，而是要求烏克蘭單方面投降的「強迫投降方案」。文章直言，計畫的真正目標不是結束戰爭，而是讓俄羅斯以最低代價鎖定目前占領的全部領土，並確保烏克蘭永遠無法再構成對俄威脅。

根據可靠歐洲外交圈消息，川普核心幕僚提出的方案大綱包括：烏克蘭必須承認克里米亞及頓內次克、盧甘斯克、赫松、札波羅熱四州「永遠屬於俄羅斯」；烏克蘭全境非軍事化；永久放棄加入北約；大幅縮減軍隊規模至不足10萬人；戰後重建費用完全由歐盟承擔，美國分文不出。

更殘酷的是，該計畫完全沒有要求俄羅斯退兵，反而給予普亭「安全保證」：只要澤倫斯基簽字，美國將立即取消對俄所有制裁、恢復北溪天然氣運輸、並承諾永遠不讓烏克蘭加入北約。換句話說，俄羅斯不用歸還一寸土地、不用支付一分賠款，反而得到了一切戰爭目標，還被包裝成「川普的和平偉大交易」。

作者痛批這根本是「21世紀的慕尼黑協定2.0」：1938年英法強迫捷克斯洛伐克割讓蘇台德給希特勒換取「和平」；2025年美國強迫烏克蘭割讓30%國土給普亭，宣稱自己「終結了歐洲戰爭」。歷史上這種「以鄰為壑的綏靖」，最終都以更大戰爭收場。

文章引用季辛吉2023年去世前最後一次採訪的警語：「如果西方強迫烏克蘭以領土換和平，等於告訴全世界：只要發動侵略戰爭、撐到談判桌前，就能永久吞併土地。這將摧毀二戰後整個國際秩序。」作者認為，川普的計畫正是把這最可怕的先例強加給21世紀。

對烏克蘭來說，這份「和平計畫」比繼續打仗更可怕，因為簽了等於國家自殺：失去黑海出海口、失去工業心臟地帶、失去3000萬人口的國土，殘餘的「殘缺烏克蘭」將成為俄羅斯永久附庸。拒簽則被美國徹底拋棄，歐洲獨木難支。

作者最後總結：這不是「讓烏克蘭有尊嚴的和平」，而是「讓普亭贏者全拿、美國全身而退、歐洲埋單」的霸凌劇本。如果川普真的這樣做，那將是二戰結束80年來，自由世界對侵略者最恥辱的一次集體投降，後果將比俄烏戰爭本身嚴重十倍：下一個被「強迫和平」的，可能就是台灣或波羅的海三國。

