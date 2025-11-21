我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

子瑜親念手寫信「沒離開不是因為乖或聽話」

直播金馬62／打敗黃秋生爆哭 曾敬驊奪男配角獎

和平計畫迫烏讓步 澤倫斯基：烏克蘭史上最艱難抉擇

中央社基輔21日專電
聽新聞
test
0:00 /0:00
烏克蘭總統澤倫斯基21日表示，國家正處於「歷史上最艱難的時刻」，可能面臨在尊嚴與維持美國作為關鍵夥伴之間抉擇，但強調「絕不會背叛烏克蘭」。美聯社
烏克蘭總統澤倫斯基21日表示，國家正處於「歷史上最艱難的時刻」，可能面臨在尊嚴與維持美國作為關鍵夥伴之間抉擇，但強調「絕不會背叛烏克蘭」。美聯社

美國近日向烏克蘭遞交一份草擬中的俄烏和平方案，內容疑涉要求基輔讓步，包括割地與削減軍備，引發烏方高度關注。烏克蘭總統澤倫斯基今天表示，國家正處於「歷史上最艱難的時刻」，可能面臨在尊嚴與維持美國作為關鍵夥伴之間抉擇，但強調「絕不會背叛烏克蘭」。

澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）於例行談話中指出，目前外界對烏克蘭施壓達到前所未見的程度，「現時是我們歷史上其中最艱難的時刻，現時向烏克蘭施加的壓力亦是最大，烏克蘭或面對困難的選擇，是失去尊嚴，還是失去關鍵的伙伴」。但他並重申，2019年就任時已承諾捍衛國家主權與獨立，如今將持續遵守誓言。

他說，烏克蘭將與美國及其他合作夥伴保持冷靜溝通，提出替代建議，不允許俄方藉機渲染烏方拒絕追求和平。他並強調，無論任何協商，烏克蘭的尊嚴與自由是不能被忽視的底線，目標是終結戰爭，而不是讓烏克蘭、歐洲或國際和平走向終結。

澤倫斯基透露，他已就美方草案與歐洲盟友通話，並表示信任歐洲夥伴的理解與支持。

在談話中，澤倫斯基也向全國民眾喊話，回顧2022年戰爭爆發首日全民團結，他呼籲社會再次團結一致，停止內耗與政治紛爭。「我們不曾背叛烏克蘭，如今亦不會。」此番談話被視為回應近期國內延燒的貪腐爭議。

外媒報導，美國總統川普（Donald Trump）政府團隊近月多次與俄方秘密接觸，並提出一份以加薩停火模式為藍本的28點和平計畫。據稱內容涉及烏克蘭割讓整個頓巴斯地區、將烏軍規模限制在60萬人，以及禁止烏克蘭加入北約等，觸及基輔多項「紅線」。

方案曝光後引發歐洲關切。澤倫斯基今天已分別與法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）、德國總理梅爾茨（Friedrich Merz）與英國首相施凱爾（Keir Starmer）通話，強調任何方案必須確保烏克蘭充分參與。

「烏克蘭真理報」另報導，澤倫斯基也與美國副總統范斯（JD Vance）通話，但相關細節尚未公布。

路透社引述消息人士指出，美國曾示警，若基輔拒絕接受和平方案，華府可能考慮暫停分享情報並縮減武器支援。

值得注意的是，烏國政壇近來因能源部涉1億美元貪腐醜聞陷入動盪，國會日前罷免兩名涉案部長，但由於案件牽涉總統核心幕僚，不滿聲浪仍未消退。

澤倫斯基所屬「人民公僕黨」昨與他會晤，但尚未公布具體調整。外界亦多次傳出執政陣營內部分別建議撤換總統幕僚長葉爾馬克（Andriy Yermak）以平息風波，部分議員甚至揚言若葉爾馬克不下台將退出黨團。

烏克蘭 澤倫斯基 加薩

上一則

俄羅斯施壓澤倫斯基即刻談判 警告再拖將失去更多領土

下一則

川普：要求基輔在感恩節前同意俄烏和平計畫很恰當

延伸閱讀

俄羅斯施壓澤倫斯基即刻談判 警告再拖將失去更多領土

俄羅斯施壓澤倫斯基即刻談判 警告再拖將失去更多領土
美希望烏感恩節前簽停戰協議 澤倫斯基：不會背叛烏利益

美希望烏感恩節前簽停戰協議 澤倫斯基：不會背叛烏利益
華郵：白宮向烏克蘭施壓 感恩節前不簽和平協議就失去美援

華郵：白宮向烏克蘭施壓 感恩節前不簽和平協議就失去美援
澤倫斯基收到美「割地裁軍」止戰計畫 白宮：對俄烏都好

澤倫斯基收到美「割地裁軍」止戰計畫 白宮：對俄烏都好

熱門新聞

日本大阪的金龍拉麵道頓堀店，門口大排長龍。（路透）

中國勸公民近期暫勿赴日本 日本前航空幕僚長：非常歡迎

2025-11-15 02:20
日本經濟安全保障擔當大臣小野田紀美，11月18日在內閣會議後記者會上批評中國「一不高興就搞經濟脅迫」。(歐新社)

高市愛將小野田開砲：中國不爽就搞經濟脅迫

2025-11-18 21:46
有網友發現，義大利一名披薩店老闆疑似不滿一群台灣遊客只點5份披薩，便用義大利語拍片公審，影片一曝光瞬間讓許多台灣網友看不下去。示意圖，非新聞事件圖。 (路透)

台16遊客只點5份披薩 義大利老闆爆粗口公審後道歉了

2025-11-14 19:50
北韓領導人金正恩常帶著女兒在公開場合亮相。(路透)

金正恩晚宴上談處決姑丈細節？北韓叛逃外交官揭血腥內幕

2025-11-21 10:42
一段在社群媒體流傳的無人機畫面顯示，一頭走失的豬意外踩中地雷，替2名俄羅斯士兵擋下爆炸，讓士兵得以毫髮無傷脫險。 ▲來源：x平台＠GloOouD（若有侵犯著作者權益，請連絡刪除。）This image(video) is used for news reporting purposes, please contact us for removal if there is a copyright issue.

迷路豬誤踩地雷救了2俄兵 驚險畫面網瘋傳 豬下場曝光

2025-11-16 23:30
許超。(路透)

英國大規模迷姦案 中國男遭判無期徒刑 受害者跨中、英

2025-11-15 10:07

超人氣

更多 >
好市多這款抓餅熱賣 她喊好吃又萬用：上班族省時秒吃

好市多這款抓餅熱賣 她喊好吃又萬用：上班族省時秒吃
叫它「超級蔬果」第一名 如何將西洋菜融日常飲食

叫它「超級蔬果」第一名 如何將西洋菜融日常飲食
金正恩晚宴上談處決姑丈細節？北韓叛逃外交官揭血腥內幕

金正恩晚宴上談處決姑丈細節？北韓叛逃外交官揭血腥內幕
買休旅車想省油不用犧牲空間 消費者報告推薦這5款車

買休旅車想省油不用犧牲空間 消費者報告推薦這5款車
站在家門外就能把車偷走？南加這類新型犯罪激增

站在家門外就能把車偷走？南加這類新型犯罪激增