澤倫斯基親信涉貪1億美元潛逃 衝擊烏克蘭入歐盟談判

烏克蘭總統澤倫斯基親信、影視製片人明迪奇（Timur Mindich）11日被控涉及1億美元貪汙案，貪腐醜聞與司法風暴考驗澤倫斯基；圖為澤倫斯基11日訪問赫爾松市一處兒童教育場所。(路透)

烏克蘭 調查人員11日指控，總統澤倫斯基 的親信明迪奇（Timur Mindich）策畫一樁1億美元的貪腐計畫；這是涉及能源部 門大規模貪汙指控的最新發展。盡管該國能源基礎設施持續遭受俄羅斯攻擊，但貪腐問題仍在發酵。

持續發展的貪腐危機已經動搖烏克蘭的國際信任基礎。歐盟官員多次強調，「反腐」是烏克蘭入盟談判的前提，若無法證明改革成效，加入進程恐受阻。分析認為，若親信貪腐案坐實，將嚴重削弱澤倫斯基在西方國家的信譽。

明迪奇是媒體製作公司「95街區工作室」（Kvartal 95）的共同擁有人。95街區工作室由澤倫斯基創立，他在從政前是知名喜劇演員。

烏克蘭肅貪專責檢察署（SAPO）的檢察官表示：「明迪奇掌控了烏克蘭能源部門內以犯罪手段獲取的資金的積累、分配及合法化過程。」

該檢察官在另一名涉案人士的預審聽證會上補充說，明迪奇在犯罪活動中利用與澤倫斯基的友好關係。

烏克蘭國家肅貪局（NABU）日前表示，該局揭露了一起涉及1億美元資金洗錢的能源部門貪腐計畫。消息人士透露，肅貪局10日突擊搜索明迪奇相關住所，但他事前獲報潛逃。

國家肅貪局在11日稍晚的聲明中表示，對七名組織成員發出嫌疑通知，偵查人員已拘留當中五人，其中包括一位企業家，也就是該犯罪組織的首腦。

聲明雖未指名道姓，但檢察官先前已將明迪奇指認為這起案件的主謀。

肅貪專責檢察署同時指控現任司法部長、曾任能源部長四年的加盧申科收受明迪奇的「個人利益」，以換取對能源部門資金流向的控制權。

另一方面，俄羅斯全面侵略烏克蘭的戰爭已經持續將近四年時間，聯合國12日指出，烏國約有1萬3500平方公里面積的湖泊、河流及海岸線可能受到水雷和爆裂物的汙染。

盡管俄烏戰爭主要於地面進行，但兩國都在海岸線附近大規模布雷。

聯合國開發計畫署（UNDP）駐烏克蘭辦事處透過聲明表示：「估計烏克蘭有1萬3500平方公里的水域，包括第聶伯河（Dnipro River）、湖泊和黑海（Black Sea）海岸線，可能受到戰爭遺留爆裂物的汙染。」

僅有1.4%的受汙染水域進行排雷，清除大約2800枚爆炸裝置。

烏克蘭在排雷作業中使用水下機器人，聯合國還提到，已經培訓15位專業指導員支援烏方。

今年8月，烏克蘭的黑海沿岸城市敖德薩（Odesa）發生一起水雷爆炸事件，造成三名遊客死亡，當時他們於禁區游泳而觸發水雷。