我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

低收新移民健保補貼全砍 月費1元→1000元 芝華男退保

英國史上最大加密貨幣洗錢案 中國首腦近12年徒刑

普亭「右手腫脹凸青筋」照片掀熱議 外界再傳健康亮紅燈

編譯盧思綸／即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
73歲的俄羅斯總統普亭。（路透）
73歲的俄羅斯總統普亭。（路透）

紐約郵報報導，俄羅斯總統普亭近日在公開場合露出「腫脹且看似疼痛」的右手，靜脈明顯突出，引發外界再次對其健康狀況的揣測。

73歲的普亭長年被外界質疑健康欠佳。近日他在一場籃球場舉行的活動上發表談話時，被鏡頭拍到不時緊握右手，似乎感到不適。畫面曝光後，網路上掀起各種猜測，有人懷疑他罹患帕金森氏症，也有人揣測是癌症或其他重病。

烏克蘭內政部前顧問吉拉成柯（Anton Gerashchenko）告訴媒體East2West，「普亭的手顯然有問題」，他並暗諷普亭除了因發動俄烏戰爭雙手沾滿鮮血，接著指出「他的靜脈異常凸出」。

烏克蘭媒體人戈登（Dmytro Gordon）也指出，普亭的手看起來「腫脹又發痛，一隻手的血管特別明顯」。

普亭的手部健康早在俄烏戰爭初期便引起外界關注。當時他在軍事視察中手上出現黑斑，另流傳照片顯示疑似有多處針孔痕跡，懷疑曾接受靜脈注射。他也多次被拍到開會時緊握桌邊、手部顫抖，加劇外界認為他可能罹患帕金森氏症的傳聞。

克里姆林宮至今未證實任何有關普亭健康的消息。

普亭先前拜訪北京參與中國九三閱兵時，曾在與中國國家主席習近平的私下談話中，被錄到談及透過器官移植與生物技術追求「永生」的話題，一度引發外界熱議。

值得一提的是，今年稍早，美國總統川普也因手部瘀青引發網路揣測。白宮發言人李維特當時隨即澄清，那只是因頻繁握手所造成的瘀傷。

普亭 烏克蘭 癌症

上一則

印度汽車爆炸10死 自殺炸彈客駕車在停車場待3小時

下一則

賞花勝地熊出沒…日札幌市區目擊足跡往山區 居民嚇壞：真的很可怕

延伸閱讀

俄外長久未公開露面 傳與普亭關係破裂

俄外長久未公開露面 傳與普亭關係破裂
川普稱俄烏戰爭有望結束 若再會普亭仍希望在匈牙利

川普稱俄烏戰爭有望結束 若再會普亭仍希望在匈牙利
愛沙尼亞外長籲北京加入歐美對普亭施壓

愛沙尼亞外長籲北京加入歐美對普亭施壓
烏克蘭戰爭持續 克宮：普亭接見北韓外長崔善姬

烏克蘭戰爭持續 克宮：普亭接見北韓外長崔善姬

熱門新聞

英國王儲威廉9日在倫敦戰爭紀念碑參加2025年國殤紀念儀式。(路透)

如何跟孩子談爺爺與媽媽罹癌？威廉王子：隱瞞沒用多溝通

2025-11-10 23:18
哈利王子（右）和梅根（左）。（美聯社）

梅根曬全家照惹哈利王子不滿？婚禮蠟燭再掀王室風波

2025-11-04 14:01
示意圖。（取自123RF）

豪華郵輪悲劇…8旬婦花5萬跟團被丟包孤島慘死 女兒怒轟業者

2025-10-30 18:08
高市早苗備詢時大爆與美中韓元首會面的心得。(路透)

「川普超幽默、習近平超認真」高市早苗曝對川習私下印象

2025-11-08 08:38
英國廣播公司（BBC）總裁戴維（Tim Davie）因節目被揭發剪接川普總統演講片段、涉嫌誤導觀眾而辭職。（路透）

剪接川普演講惹議 BBC總裁及新聞部執行長雙雙下台

2025-11-09 17:01
日本高市早苗內閣的經濟安全保障擔當大臣小野田紀美21日步入首相官邸。(美聯社)

日相高市早苗180公分亮麗內閣 美日混血 至今單身

2025-10-23 04:26

超人氣

更多 >
中國3太空人滯留天宮怎回家？網友籲馬斯克出手相救

中國3太空人滯留天宮怎回家？網友籲馬斯克出手相救
南加中醫師一家三口慘遭14槍滅門 九年後塵埃落定

南加中醫師一家三口慘遭14槍滅門 九年後塵埃落定
不念大學 照樣年入6位數…Z世代追捧10大高薪藍領職業

不念大學 照樣年入6位數…Z世代追捧10大高薪藍領職業
如何跟孩子談爺爺與媽媽罹癌？威廉王子：隱瞞沒用多溝通

如何跟孩子談爺爺與媽媽罹癌？威廉王子：隱瞞沒用多溝通
她稱與王文洋有親密關係 求償10億台幣…判了

她稱與王文洋有親密關係 求償10億台幣…判了