45飛彈、458無人機…俄大規模空襲 壓垮烏克蘭防空

俄羅斯8日展開大規模空襲，發射超過45枚飛彈、458架無人機擊潰烏克蘭防空系統，打擊五個地區的能源基礎設施，包括供應兩座發核電廠的變電站，造成至少7人喪生。圖為第聶伯羅市當日一棟大樓遭俄國無人機擊中。（路透）

金融時報報導，俄羅斯 8日展開大規模空襲，發射超過45枚彈道與巡弋飛彈、458架無人機 擊潰烏克蘭 防空系統，打擊五個地區的能源基礎設施，包括供應兩座發核電廠的變電站，造成至少7人喪生，基輔譴責莫斯科蓄意危害歐洲核安全。

烏克蘭外交部長西比哈（Andriy Sybiha）在X發文證實，位於赫梅尼茨基（Khmelnitsky）與瑞夫尼（Rivne）的核電場變電站「遭遇精心策畫的攻擊」，譴責俄羅斯「蓄意危害歐洲核安全」。

烏克蘭擊落406架無人機與僅9枚飛彈。金融時報報導指出，由於俄羅斯彈道飛彈升級，加上烏克蘭武器庫中先進防空系統數量有限，導致攔截率大幅下降。

西比哈呼籲國際原子能總署（IAEA）理事會召開緊急會議，並敦促「所有重視核安全的國家，特別是中國與印度，要求俄羅斯停止對核能設施的魯莽攻擊，以免釀成災難性事故」。

烏克蘭總理斯維里登科（Yulia Svyrydenko）透露，基輔、波塔瓦（Poltava）與哈爾科夫（Kharkiv）等地能源設施受損，造成上千人斷電斷水，目前正在積極搶修。

路透報導，烏克蘭國營能源公司Tsentrenergo表示，這次攻擊是俄烏戰爆發以來，該公司設施遭受到最大規模攻擊，「電廠陷入大火......發電量歸零」，公司透露，目前已暫停位於基輔與哈爾科夫電廠的運作。

烏克蘭總統澤倫斯基呼籲國際社會進一步加強對俄羅斯的制裁壓力，「莫斯科每一次打擊能源基礎設施、意圖在冬季前傷害平民的攻擊，都必須以制裁作為回應，全面針對俄羅斯的能源領域，絕不允許任何例外。」

另外，烏克蘭議會議長斯特凡楚克（Ruslan Stefančuk）7日將捷克國旗掛在烏克蘭議會，以回應捷克新眾議長岡村富夫（Tomio Okamura）6日從眾議院建築移除烏克蘭國旗的行動。

捷克「自由及直接民主黨」（SPD）領袖岡村富夫5日當選為捷克新任眾議長，6日便下令取下眾議院大樓的烏克蘭國旗，引發媒體關注與各界批評。根據岡村富夫Instagram的影片，他親自扶著梯子並表示：「我剛剛讓人把烏克蘭國旗取下來了」，接著強調：「捷克優先」。

對於岡村富夫的舉動，斯特凡楚克6日在X平台發文：「烏克蘭國旗……如今已滿是彈孔，曾被戰火焚燒，但它作為自由的象徵仍高高飄揚，因此值得特別的尊重和敬意。」

他說，烏克蘭國旗通常先由解放俄羅斯占領區的士兵升起，也用來覆蓋在戰爭中犧牲的士兵棺木上。

斯特凡楚克指出，「在歐洲國家議會建築上移除烏克蘭國旗，而這個國家的民族正支持烏克蘭人為正義戰鬥，是一個值得質疑的行為......即使你只是拿著梯子。」

斯特凡楚克7日再次在X平台發文，這次用捷克語、英語及烏克蘭語表示：「今天在烏克蘭議會，我們的國旗旁邊飄揚著捷克國旗。這是表達捷克人民對烏克蘭提供巨大援助和支持的感謝之意，烏克蘭成為俄羅斯敵對侵略的受害者。為了同情，為了團結。」

他說：「就像數百萬烏克蘭人一樣，我永遠不會忘記捷克人給予我們人民的熱情接待、庇護和保護。烏克蘭國旗遍布捷克全境。」