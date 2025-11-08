我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

NFL華盛頓指揮官隊新場館 傳川普有意冠名

中國商人涉新加坡洗錢案 英國沒收恐龍化石豪宅藝品

俄無人機飛彈襲擊烏克蘭至少3死 能源設施受損

中央社基輔8日綜合外電報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
1架無人機擊中第聶伯羅市（Dnipro）一棟公寓大樓，造成2人罹難、12人受傷。（路透）
1架無人機擊中第聶伯羅市（Dnipro）一棟公寓大樓，造成2人罹難、12人受傷。（路透）

烏克蘭官員說，俄羅斯今天凌晨對烏克蘭發動無人機和飛彈襲擊，造成至少3人死亡，並損毀3個州的大型能源基礎設施。

路透報導，烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskiy）說，俄軍發射超過450架無人機及45枚飛彈。

地方官員表示，在第聶伯羅市（Dnipro），1架無人機擊中公寓大樓，造成2人罹難、12人受傷。哈爾科夫州（Kharkiv）也有1人喪生。

烏克蘭總理思維里登科（Yulia Svyrydenko）表示，基輔州、波塔瓦州（Poltava）及哈爾科夫州的能源設施都遭到損壞。

澤倫斯基表示，這些攻擊顯示應加強制裁俄羅斯。

他在通訊軟體Telegram上說：「每當莫斯科攻擊能源基礎設施，目的是為了在冬季前傷害一般民眾，所以必須制裁所有俄羅斯能源，不能有任何例外。」

自從近4年前對烏克蘭展開全面攻擊以來，俄羅斯持續攻擊烏克蘭電力部門，特別是在取暖需求上升之際。根據烏克蘭國營天然氣公司（Naftogaz）統計，俄羅斯今秋在2個月內已9度攻擊烏克蘭天然氣設施。

俄羅斯國防部說，為回應基輔針對俄羅斯發動的攻擊，俄方以「高度精確的遠程空中、地面及海基武器發動大規模打擊」，目標鎖定烏克蘭的武器生產及能源設施。

烏克蘭 俄羅斯 無人機

上一則

「川普超幽默、習近平超認真」高市早苗曝對川習私下印象

下一則

加薩衛生部：以哈戰爭迄今逾6.9萬巴勒斯坦人喪生

延伸閱讀

波克羅夫斯克失守在即 俄蠶食致烏東頓巴斯防線告急

波克羅夫斯克失守在即 俄蠶食致烏東頓巴斯防線告急
烏克蘭獲更多愛國者防空系統 抵禦俄無人機猛攻

烏克蘭獲更多愛國者防空系統 抵禦俄無人機猛攻
CNN：五角大廈同意向烏克蘭提供戰斧飛彈 只等川普做最終決定

CNN：五角大廈同意向烏克蘭提供戰斧飛彈 只等川普做最終決定
澤倫斯基稱準備好和談 籲川普施壓中國減少對俄支持

澤倫斯基稱準備好和談 籲川普施壓中國減少對俄支持

熱門新聞

示意圖。（取自123RF）

豪華郵輪悲劇…8旬婦花5萬跟團被丟包孤島慘死 女兒怒轟業者

2025-10-30 18:08
日本高市早苗內閣的經濟安全保障擔當大臣小野田紀美21日步入首相官邸。(美聯社)

日相高市早苗180公分亮麗內閣 美日混血 至今單身

2025-10-23 04:26
哈利王子（右）和梅根（左）。（美聯社）

梅根曬全家照惹哈利王子不滿？婚禮蠟燭再掀王室風波

2025-11-04 14:01
高市早苗備詢時大爆與美中韓元首會面的心得。(路透)

「川普超幽默、習近平超認真」高市早苗曝對川習私下印象

2025-11-08 08:38
日相高市早苗的黑色手提包最近爆紅，2026年3月底之前能出貨的產品都已被預約售完。（路透）

日相高市早苗手提包爆紅 全部顏色賣光 訂單排到明年4月

2025-11-04 14:55
2025年環球小姐泰國區歡迎活動上，賽事總監納瓦特（Nawat Itsaragrisil，中）與參賽者交談。歐新社

環球小姐泰主辦方辱罵墨西哥小姐 多位佳麗離席抗議

2025-11-06 13:12

超人氣

更多 >
盤點福建艦10個第一「100%中國血統」這1技術勝美航母

盤點福建艦10個第一「100%中國血統」這1技術勝美航母
裸男闖公寓 兩女驚叫求救 79歲房東一招讓他喪命

裸男闖公寓 兩女驚叫求救 79歲房東一招讓他喪命
3包10塊…布碌崙非法販售冷凍蝦 與輻射召回產品同品牌

3包10塊…布碌崙非法販售冷凍蝦 與輻射召回產品同品牌
好市多牛肋條懶人神吃法 10分鐘完成「鹽蔥牛肉」

好市多牛肋條懶人神吃法 10分鐘完成「鹽蔥牛肉」
洛杉磯國際機場 超50航班取消 華人機場接送這麼說

洛杉磯國際機場 超50航班取消 華人機場接送這麼說