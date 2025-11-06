我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

全美40座機場將減少10%航班…今日你應知道5件事

突發／白宮藥價記者會 藥廠高層昏倒 川普神情關切

俄強攻烏東重鎮 波克羅夫斯克情勢恐撬動東線戰局

中央社基輔5日綜合外電報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
圖為波克羅夫斯克今年5月遭到俄軍空襲後，公寓大樓損毀。(路透)
圖為波克羅夫斯克今年5月遭到俄軍空襲後，公寓大樓損毀。(路透)

過去一年多，俄烏在烏東大城波克羅夫斯克激烈攻防，這裡不僅是通往頓內茨克地區的重要門戶，也是烏軍補給線與鐵路運輸樞紐，一旦落入俄軍之手，整個東線戰局恐將改變。

英國廣播公司（BBC）報導，假如俄國總統普亭（Vladimir Putin）能在此宣稱勝利，在這場已歷時3年又10個月之久的戰爭中，他將更加接近掌控整個烏東工業區的目標，也就是由頓內次克州（Donetsk）與盧甘斯克州（Luhansk）組成的頓巴斯（Donbas）地區。

那麼，波克羅夫斯克（Pokrovsk）距離陷落還有多遠？

烏克蘭軍方及分析人士指出，烏軍正艱難抵禦俄羅斯對波克羅夫斯克日益激烈的攻勢。

俄羅斯動員數萬兵力，企圖包圍波克羅夫斯克周邊地區，過去幾周，數以百計俄軍已滲透進城，逐步占領建築與街區，壓制烏軍陣地。

基輔今天否認駐紮在波克羅夫斯克和其周邊的烏克蘭軍隊已被包圍，堅稱他們依然死守著這座大城，阻擋俄軍進一步推進。烏軍表示，他們已清剿潛入的敵軍，並發布在市政廳插上烏克蘭國旗的影片。

然而，開源情報地圖顯示，俄羅斯部隊可能已經占領波克羅夫斯克大片地區。

儘管烏克蘭官方聲稱能與俄軍抗衡，烏國媒體「公眾」（Hromadske）戰地記者引述軍方人員的說法報導，雙方兵力懸殊，逾千烏軍恐陷重圍。

俄羅斯方面則表示，俄軍正持續向北推進，並挫敗烏軍試圖突圍的行動。

烏克蘭 俄羅斯 普亭

上一則

教宗接見巴勒斯坦主席阿巴斯 討論加薩人道援助

下一則

羅浮宮安全措施改善恐需數年 報告指2032年前難完成

延伸閱讀

烏戰愛情陷阱？「黑寡婦」誘俄兵結婚 夫陣亡領撫恤金

烏戰愛情陷阱？「黑寡婦」誘俄兵結婚 夫陣亡領撫恤金
專家：普亭得逞將毀國際法 憂更多國家追求核武

專家：普亭得逞將毀國際法 憂更多國家追求核武
俄軍滲入烏東重鎮波克羅夫斯克 澤倫斯基趕赴前線視察

俄軍滲入烏東重鎮波克羅夫斯克 澤倫斯基趕赴前線視察
俄軍續進犯 分析：烏克蘭10月遭奪461平方公里

俄軍續進犯 分析：烏克蘭10月遭奪461平方公里

熱門新聞

示意圖。（取自123RF）

豪華郵輪悲劇…8旬婦花5萬跟團被丟包孤島慘死 女兒怒轟業者

2025-10-30 18:08
日本高市早苗內閣的經濟安全保障擔當大臣小野田紀美21日步入首相官邸。(美聯社)

日相高市早苗180公分亮麗內閣 美日混血 至今單身

2025-10-23 04:26
中共解放軍2017年舉行建軍90周年展覽時，一名士兵站在一架殲-10戰機旁。(路透)

擬購中國殲10C戰機惹議 印尼：仍在「考慮」階段未定案

2025-10-31 00:00
哈利王子（右）和梅根（左）。（美聯社）

梅根曬全家照惹哈利王子不滿？婚禮蠟燭再掀王室風波

2025-11-04 14:01
2014年11月北京舉行日中領袖會談。中國國家主席習近平（右）在會談前的攝影時間全程面無表情，日相安倍晉三（左）試圖攀談，習近平仍朝向前方鏡頭，沉默不語。(路透)

冷臉或微笑？習近平今與高市早苗首會 關注「表情外交」訊號

2025-10-30 20:23
俄羅斯當局2019年展示SSC-8/9M729巡弋飛彈的部分零件。路透

俄羅斯出動9M729飛彈攻擊烏克蘭 基輔官方首度證實

2025-10-31 11:46

超人氣

更多 >
柯克遺孀與范斯「深情相擁」惹爭議 她說了6個字

柯克遺孀與范斯「深情相擁」惹爭議 她說了6個字
南加駕駛違規被攔停 遞這卡求情 警笑翻 結局...

南加駕駛違規被攔停 遞這卡求情 警笑翻 結局...
中國「最牛軟飯男」去世 伺候美國老婦13年 身家268億人幣

中國「最牛軟飯男」去世 伺候美國老婦13年 身家268億人幣
餐具手洗還是用洗碗機？最環保又省力的方法竟然是它

餐具手洗還是用洗碗機？最環保又省力的方法竟然是它
歐美陷「憤世嫉俗」 黃仁勳：中國憑兩大優勢贏得AI競賽

歐美陷「憤世嫉俗」 黃仁勳：中國憑兩大優勢贏得AI競賽