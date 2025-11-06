俄強攻烏東重鎮 波克羅夫斯克情勢恐撬動東線戰局

圖為波克羅夫斯克今年5月遭到俄軍空襲後，公寓大樓損毀。(路透)

過去一年多，俄烏在烏東大城波克羅夫斯克激烈攻防，這裡不僅是通往頓內茨克地區的重要門戶，也是烏軍補給線與鐵路運輸樞紐，一旦落入俄軍之手，整個東線戰局恐將改變。

英國廣播公司（BBC）報導，假如俄國總統普亭 （Vladimir Putin）能在此宣稱勝利，在這場已歷時3年又10個月之久的戰爭中，他將更加接近掌控整個烏東工業區的目標，也就是由頓內次克州（Donetsk）與盧甘斯克州（Luhansk）組成的頓巴斯（Donbas）地區。

那麼，波克羅夫斯克（Pokrovsk）距離陷落還有多遠？

烏克蘭 軍方及分析人士指出，烏軍正艱難抵禦俄羅斯 對波克羅夫斯克日益激烈的攻勢。

俄羅斯動員數萬兵力，企圖包圍波克羅夫斯克周邊地區，過去幾周，數以百計俄軍已滲透進城，逐步占領建築與街區，壓制烏軍陣地。

基輔今天否認駐紮在波克羅夫斯克和其周邊的烏克蘭軍隊已被包圍，堅稱他們依然死守著這座大城，阻擋俄軍進一步推進。烏軍表示，他們已清剿潛入的敵軍，並發布在市政廳插上烏克蘭國旗的影片。

然而，開源情報地圖顯示，俄羅斯部隊可能已經占領波克羅夫斯克大片地區。

儘管烏克蘭官方聲稱能與俄軍抗衡，烏國媒體「公眾」（Hromadske）戰地記者引述軍方人員的說法報導，雙方兵力懸殊，逾千烏軍恐陷重圍。

俄羅斯方面則表示，俄軍正持續向北推進，並挫敗烏軍試圖突圍的行動。