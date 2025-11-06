我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

全美40座機場將減少10%航班…今日你應知道5件事

突發／白宮藥價記者會 藥廠高層昏倒 川普神情關切

烏戰愛情陷阱？「黑寡婦」誘俄兵結婚 夫陣亡領撫恤金

編譯周辰陽／即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
一名路人在俄羅斯莫斯科暴雪中行經一幅宣傳俄軍簽約服役的看板。（路透）
一名路人在俄羅斯莫斯科暴雪中行經一幅宣傳俄軍簽約服役的看板。（路透）

俄烏戰爭仍在持續，但針對俄軍士兵謀財的行為已變得非常普遍，社會將從事此類行為的女性稱為「黑寡婦」。法院正試圖判斷這些婚姻是否為真或只為謀財。國會議員則提案加重刑罰，或限制她們透過婚姻取得的利益。

華爾街日報報導，40歲的俄兵漢多日科（Sergey Khandozhko）於2023年10月入伍次日結婚，家人和朋友都感到困惑，因為他從未提過有婚約，也未曾論及婚嫁。更令人費解的是婚禮僅20分鐘，沒拍照也未交換戒指，且僅有一名賓客到場，新娘索科洛娃（Elena Sokolova）婚後甚至繼續與前夫和孩子們同住。

漢多日科在烏克蘭戰場上陣亡，疑點隨之浮現。索科洛娃獲得陣亡士兵直系親屬的一次性撫卹金20萬美元，約為俄羅斯年均薪資20倍。法官今年稍早判決索科洛娃騙婚謀財，宣告婚姻無效並裁罰3000盧布。索科洛娃已提出上訴。

俄軍官兵遭騙婚的現象，部分源於政府為吸引男性上戰場而提供的大筆金錢誘因，包括高額軍餉、入伍獎金以及大筆撫恤金。撫恤金通常超過1450萬盧布（約17.8萬美元），視軍銜與情況而定。這筆錢流入許多前線士兵出身的貧困地區，引發親屬爭執，企圖分一杯羹的人也聞風而至，像是失聯的父親重新現身要求分錢，祖父母也以多年來照顧戰死沙場的孫子為由要求補償。

然而，俄羅斯國會議員與官員表示，女性單獨或與他人合夥，說服士兵在出征前結婚，希望在丈夫死亡後能從中受益的行為尤其令人憤慨。俄羅斯下院國家杜馬議員斯盧茨基（Leonid Slutsky）今年夏天表示：「這些怪物選擇玷污最神聖的事物，照顧殉職英雄的家人！」並將涉案女性比作二戰列寧格勒圍城戰時的掠奪者。

俄羅斯法律專家表示，問題的真實規模難以掌握，社群媒體使潛在詐騙者更容易找到士兵。在俄羅斯版臉書「VK」上，有數十個專為女性尋找軍人丈夫而設立的群組，名稱如「與士兵約會」和「與肩章約會」。一些犯罪集團也參與部分詐騙行為，有時會試圖同時欺騙多名士兵。

一些國會議員已呼籲，對與士兵假結婚以獲取國家福利的個人追究刑事責任。另有2位國會議員提出草案，旨在剝奪那些在與士兵結婚後離婚的妻子獲得前夫軍餉的權利，尤其是夫妻若在俄烏戰爭開始後結婚。

曾處理類似案件的律師格里戈良（Andranik Grigoryan）表示，自己的案子對俄羅斯社會以及被奉為英雄的眾多退伍軍人都是教訓。他說，案件中的當事女子「試圖從已故丈夫的鮮血中牟利，不僅不道德，簡直是徹頭徹尾的背叛」。

俄羅斯 詐騙 華爾街

上一則

加拿大砍移民數 搶美高端人才 啟動加速通道方便H-1B持有者

下一則

南韓蔚山火力發電廠塔式鍋爐坍塌 2人重傷獲救、6人遭活埋

延伸閱讀

中大使「訓斥」挺台紐議員 紐外長：中方不了解民主

中大使「訓斥」挺台紐議員 紐外長：中方不了解民主
愛沙尼亞外長籲北京加入歐美對普亭施壓

愛沙尼亞外長籲北京加入歐美對普亭施壓
專家：普亭得逞將毀國際法 憂更多國家追求核武

專家：普亭得逞將毀國際法 憂更多國家追求核武
羅馬古塔崩塌壓死人 義大利不滿俄嘲諷 怒召大使抗議

羅馬古塔崩塌壓死人 義大利不滿俄嘲諷 怒召大使抗議

熱門新聞

示意圖。（取自123RF）

豪華郵輪悲劇…8旬婦花5萬跟團被丟包孤島慘死 女兒怒轟業者

2025-10-30 18:08
日本高市早苗內閣的經濟安全保障擔當大臣小野田紀美21日步入首相官邸。(美聯社)

日相高市早苗180公分亮麗內閣 美日混血 至今單身

2025-10-23 04:26
中共解放軍2017年舉行建軍90周年展覽時，一名士兵站在一架殲-10戰機旁。(路透)

擬購中國殲10C戰機惹議 印尼：仍在「考慮」階段未定案

2025-10-31 00:00
哈利王子（右）和梅根（左）。（美聯社）

梅根曬全家照惹哈利王子不滿？婚禮蠟燭再掀王室風波

2025-11-04 14:01
2014年11月北京舉行日中領袖會談。中國國家主席習近平（右）在會談前的攝影時間全程面無表情，日相安倍晉三（左）試圖攀談，習近平仍朝向前方鏡頭，沉默不語。(路透)

冷臉或微笑？習近平今與高市早苗首會 關注「表情外交」訊號

2025-10-30 20:23
俄羅斯當局2019年展示SSC-8/9M729巡弋飛彈的部分零件。路透

俄羅斯出動9M729飛彈攻擊烏克蘭 基輔官方首度證實

2025-10-31 11:46

超人氣

更多 >
柯克遺孀與范斯「深情相擁」惹爭議 她說了6個字

柯克遺孀與范斯「深情相擁」惹爭議 她說了6個字
南加駕駛違規被攔停 遞這卡求情 警笑翻 結局...

南加駕駛違規被攔停 遞這卡求情 警笑翻 結局...
中國「最牛軟飯男」去世 伺候美國老婦13年 身家268億人幣

中國「最牛軟飯男」去世 伺候美國老婦13年 身家268億人幣
餐具手洗還是用洗碗機？最環保又省力的方法竟然是它

餐具手洗還是用洗碗機？最環保又省力的方法竟然是它
歐美陷「憤世嫉俗」 黃仁勳：中國憑兩大優勢贏得AI競賽

歐美陷「憤世嫉俗」 黃仁勳：中國憑兩大優勢贏得AI競賽