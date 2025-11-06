烏戰愛情陷阱？「黑寡婦」誘俄兵結婚 夫陣亡領撫恤金

一名路人在俄羅斯莫斯科暴雪中行經一幅宣傳俄軍簽約服役的看板。（路透）

俄烏戰爭仍在持續，但針對俄軍士兵謀財的行為已變得非常普遍，社會將從事此類行為的女性稱為「黑寡婦」。法院正試圖判斷這些婚姻是否為真或只為謀財。國會議員則提案加重刑罰，或限制她們透過婚姻取得的利益。

華爾街 日報報導，40歲的俄兵漢多日科（Sergey Khandozhko）於2023年10月入伍次日結婚，家人和朋友都感到困惑，因為他從未提過有婚約，也未曾論及婚嫁。更令人費解的是婚禮僅20分鐘，沒拍照也未交換戒指，且僅有一名賓客到場，新娘索科洛娃（Elena Sokolova）婚後甚至繼續與前夫和孩子們同住。

漢多日科在烏克蘭戰場上陣亡，疑點隨之浮現。索科洛娃獲得陣亡士兵直系親屬的一次性撫卹金20萬美元，約為俄羅斯 年均薪資20倍。法官今年稍早判決索科洛娃騙婚謀財，宣告婚姻無效並裁罰3000盧布。索科洛娃已提出上訴。

俄軍官兵遭騙婚的現象，部分源於政府為吸引男性上戰場而提供的大筆金錢誘因，包括高額軍餉、入伍獎金以及大筆撫恤金。撫恤金通常超過1450萬盧布（約17.8萬美元），視軍銜與情況而定。這筆錢流入許多前線士兵出身的貧困地區，引發親屬爭執，企圖分一杯羹的人也聞風而至，像是失聯的父親重新現身要求分錢，祖父母也以多年來照顧戰死沙場的孫子為由要求補償。

然而，俄羅斯國會議員與官員表示，女性單獨或與他人合夥，說服士兵在出征前結婚，希望在丈夫死亡後能從中受益的行為尤其令人憤慨。俄羅斯下院國家杜馬議員斯盧茨基（Leonid Slutsky）今年夏天表示：「這些怪物選擇玷污最神聖的事物，照顧殉職英雄的家人！」並將涉案女性比作二戰列寧格勒圍城戰時的掠奪者。

俄羅斯法律專家表示，問題的真實規模難以掌握，社群媒體使潛在詐騙 者更容易找到士兵。在俄羅斯版臉書「VK」上，有數十個專為女性尋找軍人丈夫而設立的群組，名稱如「與士兵約會」和「與肩章約會」。一些犯罪集團也參與部分詐騙行為，有時會試圖同時欺騙多名士兵。

一些國會議員已呼籲，對與士兵假結婚以獲取國家福利的個人追究刑事責任。另有2位國會議員提出草案，旨在剝奪那些在與士兵結婚後離婚的妻子獲得前夫軍餉的權利，尤其是夫妻若在俄烏戰爭開始後結婚。

曾處理類似案件的律師格里戈良（Andranik Grigoryan）表示，自己的案子對俄羅斯社會以及被奉為英雄的眾多退伍軍人都是教訓。他說，案件中的當事女子「試圖從已故丈夫的鮮血中牟利，不僅不道德，簡直是徹頭徹尾的背叛」。