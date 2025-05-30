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俄羅斯對北約東擴有疑慮 川普特使稱合理

中央社莫斯科30日綜合外電報導
川普總統的俄烏問題特使凱洛格。(路透)
川普總統的俄烏問題特使凱洛格。(路透)

美國總統川普的烏克蘭事務特使凱洛格表示，俄羅斯對於北大西洋公約組織（NATO）東擴有疑慮不無道理，美方也不希望看到烏克蘭加入這個由美國主導的軍事聯盟。

路透日前報導，俄羅斯要求西方領袖書面承諾停止北約東擴，不納入烏克蘭及其他前蘇聯加盟共和國。當美國廣播公司新聞網（ABC News）問起此事，凱洛格（Keith Kellogg）回應：「這是合理的疑慮。」

凱洛格指出：「我們已經說過，對我們而言，讓烏克蘭加入北約不在討論範圍內，而且我們不是唯一這麼認為的國家，你知道，我大概可以舉出另外4個北約成員國。北約要納入新成員，必須32個成員國全數同意。」

根據凱洛格，「這是俄羅斯會提出的議題之一」。

凱洛格繼續說：「他們不只會談到烏克蘭，還會講到喬治亞及摩爾多瓦。」不過他也補充道，美國對北約擴張的立場最終是由川普（Donald Trump）做出決定。

他提到，和平談判進程包括嘗試將俄烏各自草擬的備忘錄整合成一份文件，並於2日在土耳其伊斯坦堡展開會談。

凱洛格指出：「當我們下週抵達伊斯坦堡，我們會坐下來好好談。」他還表示，來自德國、法國和英國的國家安全顧問將跟美國一起參與討論這份備忘錄。

烏克蘭 北約 俄羅斯

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