美聯社：烏國指多名戰俘在俄遭虐致死 擬提國際訴訟

59歲的烏克蘭戰俘赫里霍里耶夫（Serhii Hryhoriev）在遺體被歸還時，俄方聲稱其死於中風。然而，烏克蘭方面經法醫解剖發現，他的腹部曾遭重擊，導致脾臟破裂並大量出血死亡。圖為赫里霍里耶夫的相片在家中展出。美聯社

根據人權團體、聯合國 及烏克蘭 政府資料，自俄烏戰爭爆發以來，至少有206名烏克蘭戰俘在俄方囚禁期間死亡，其中多數疑因遭虐致死。烏克蘭方面指控，部分遺體顯示遭受酷刑或缺乏醫療照護，並計畫向國際刑事法院提起戰爭罪訴訟。

美聯社報導，俄羅斯 近期移交部分烏克蘭戰俘遺體後，該社訪問21名死者家屬及法醫，根據解剖報告顯示，有5人死於心臟衰竭、4人死於肺炎或肺結核，另有個案顯示死因為窒息或頭部重創。多名法醫指出，部分遺體顯示明顯創傷或腐化痕跡，認為俄方可能有系統性施加酷刑，導致戰俘死亡。

報導提到，其中一名烏軍戰俘，59歲的赫里霍里耶夫（Serhii Hryhoriev）在遺體被歸還時，俄方聲稱其死於中風。然而，烏克蘭方面經法醫解剖發現，他的腹部曾遭重擊，導致脾臟破裂並大量出血死亡。同處羈押設施的其他戰俘證實他曾遭施暴，指赫里霍里耶夫身體狀況急轉直下，步行需要協助，但俄方未將他送醫，反將他隔離到單獨囚房。

烏方法醫指出，不少交還的遺體已有明顯腐化或肢體殘缺，顯示可能遭受飢餓、酷刑或因醫療資源不足而死亡，俄方試圖掩飾真實死因。烏克蘭當局正在彙整相關法醫報告，並結合獲釋戰俘的證詞，期望未來能向國際刑事法院（ICC）提出訴訟，指控俄羅斯在戰爭中違反國際人道法與戰爭法。

國際人道法「日內瓦公約」指出，戰俘應受人道待遇，禁虐待、實驗、報復與侮辱，拘留國若有任何行為，致戰俘死亡或健康受到嚴重危害，視為違反「公約」。

聯合國2024年報告指出，約95%獲釋的烏克蘭戰俘曾在拘禁期間遭遇系統性酷刑，包括毆打、電擊、窒息、性暴力、模擬處決、心理壓力與剝奪睡眠等情形。據報導，多名獲釋戰俘也曾受訪表示，他們幾乎每天遭受身心折磨，有人被倒吊數小時，或以電擊儀器施加痛苦，多人於囚禁期間體重驟降至30公斤左右，飲食極其匱乏。

聯合國報告同時指出，部分俄軍戰俘在烏克蘭境內也有遭到不當對待的情況，但多數發生於非正式設施，規模與系統性遠低於俄方。

此外，上月烏克蘭女記者羅什奇娜（Victoria Roshchyna）遺體透過戰俘遺體交換返國後，引發爭議。她生前進入俄軍佔領區採訪失聯平民，被俄方拘捕後下落不明。遺體交還後，家屬與法醫發現其舌骨斷裂、眼睛與喉部器官被摘除，身上多處可見疑似虐待痕跡。分析認為，其屍體部分殘缺，可能是為掩蓋真實死因。

根據烏克蘭官方統計，自2022年戰爭爆發以來，已有超過5000名烏軍戰俘獲釋。近期，烏俄雙方完成一項大規模戰俘交換行動，各釋放1000人。