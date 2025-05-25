一旦換囚完成 俄外長：準備好向烏提交和平協議草案

俄羅斯 外交部長拉夫羅夫於23日表示，在目前進行的戰俘交換完成後，俄方將準備向烏克蘭 提交一份概述長期和平協議條件的文件草案。他強調，俄方致力於和平解決與烏克蘭之間持續超過三年的戰爭。

拉夫羅夫指出，俄方正積極制定協議的第二部分，要求雙方各準備一份文件草案，列出達成可靠、長期和解協議的條件。他強調，俄方始終對談判持開放態度，並致力於最近在伊斯坦堡達成的協議。

然而，拉夫羅夫同時指責烏克蘭連續多日對俄羅斯目標發動無人機攻擊，造成人員傷亡並擾亂空中交通。他暗示歐洲國家鼓勵基輔發起攻擊，以破壞美國總統川普領導的和平努力。

拉夫羅夫談到這些歐洲國家時表示：「我們確信，他們將為這些罪行承擔應有的責任。這顯然是企圖干擾和平談判，破壞俄美總統達成協議後在伊斯坦堡取得的進展...無論受到何種挑釁，我們都將繼續這項工作。」

烏克蘭外交部長西比哈則表示，基輔正在等待俄羅斯就談判形式、停火及烏克蘭總統澤倫斯基 與克里姆林宮領導人普亭會晤的提案。他指出，基輔支持擴大這類會晤，並希望美國總統川普能夠加入其中。

總體而言，俄羅斯與烏克蘭在戰俘交換後，雙方均表達了對和平談判的意願，但在具體條件和參與方方面仍存在分歧。未來幾天，雙方是否能就和平協議達成共識，仍需進一步觀察。

此外，烏克蘭總統澤倫斯基則在社群平台上公布獲釋俘虜的照片並指出，正在驗證所有人的姓氏與細節等。烏克蘭戰俘協調總部則指，獲釋的270名士兵過去在東方與北方戰場戰鬥，且有些士兵自2022年以來就被關押，另外在390名被釋放的戰囚中，有3名是女性。