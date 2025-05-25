還在大換囚 俄羅斯又空襲基輔造成13死15傷

一名 45 歲的烏克蘭軍人被釋放後擁抱他 39 歲的妻子。(美聯社)

俄羅斯與烏克蘭 23日各自釋放390名囚犯，聲稱雙方數天內將釋放更多人，可望成為俄、烏開戰3年多來最大規模換囚。兩國24日再各放307人，但烏克蘭首都基輔同日凌晨遭俄國 無人機和飛彈襲擊，烏方稱至少15人受傷，其他地方另傳13名平民喪命。

俄烏23日各放270名軍人與120名平民。烏克蘭總統澤倫斯基公布的獲釋烏克蘭人照片顯示，他們全都剃頭、裹著烏克蘭國旗慶祝重獲自由。俄羅斯國防部則說，獲釋俄國人包含烏克蘭入侵庫斯克州時俘獲的平民，他們釋放後在烏克蘭鄰國白俄羅斯 接受心理和醫療協助，再回俄國進一步照料。

這次換囚是本月稍早俄烏在土耳其伊斯坦堡談判時同意，23至25日預計互換千人。23日下午，換囚在烏北鄰近白俄邊界處展開，烏克蘭派車接送獲釋者到醫院接受初步檢查與治療，現場聚集近百名家屬與媒體；有家屬哭著衝去擁抱返國軍人，部分民眾則手持失聯軍人的照片與橫幅，有人高呼「謝謝」、「歡迎回家」。

曾遭囚禁22個月的尼希爾23日在烏克蘭與妻子歐蓮娜團聚，兩人深情對望，擁抱許久。尼希爾說，被囚時常想家人，如今最期盼追回失去的時光，也坦言需進一步治療其神經系統創傷。

一名獲釋士兵Anatoliy表示：「我忘記了所有痛苦，這就像是我第二次生日。」

另一名民眾Elia則說，她丈夫在戰爭爆發17天後遭伏擊俘虜，如今終於獲釋，「我為這一天等了3年2個月又11天，我的夢想終於實現」。她在人群中找到丈夫時激動尖叫，兩人緊緊相擁。她形容丈夫身形消瘦、眼神空洞，「他說話時低着頭迴避目光，但我知道俄羅斯沒有令他意志消沉，他只是撐著不想哭」。

另據路透引述俄國國防部的影片，獲釋俄國平民在巴士上有的微笑、有的哭泣；一名婦女說「這是我們的禮物、幸福」。也有獲釋俄國軍人舉著俄國和蘇聯旗幟歡呼。

美國總統川普23日在真實社群寫道，俄烏剛完成一次大換囚，「關於這次（換囚）談判，我恭喜雙方。這能導致某件大事發生嗎？」

但換囚持續之際，烏克蘭空軍聲明，俄國漏夜發射14枚彈道飛彈和250架無人機，主要目標是基輔，烏方擊落6枚飛彈和245架無人機，造成15傷。

澤倫斯基說，每當這種攻擊發生，世界就更確信戰爭延宕的原因在於莫斯科，「只有對俄國經濟的特定關鍵產業祭出額外制裁，才能迫使莫斯科停火」。