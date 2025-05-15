俄烏在土耳其直接談判 普亭未列出席名單 法總統提1觀察

歐洲領導人與烏克蘭集體向俄羅斯施壓30天無條件停火，但俄羅斯總統普亭希望能直接跟烏克蘭談判；圖為德國總理梅爾茨（左起）、法國總統馬克宏、烏克蘭總統澤倫斯基、英國首相施凱爾和波蘭總理圖斯克達，5月10日在烏克蘭基輔齊聚。（路透）

俄羅斯 總統普亭 日前喊話俄烏雙方15日在土耳其伊斯坦堡舉行「直接談判」，商議停火領土議題，為持續逾三年的俄烏衝突帶來和平曙光，但對各國提出先停火30天的呼籲沒有正面回應；烏克蘭 總統澤倫斯基則表示，他會在土耳其等待普亭到來，並強調只接受普亭親自與會，否則不參加任何形式的會談；然而克里姆林宮14日晚間公布出席名單，普亭並未入列。

文匯報報導，烏總統辦公室主任葉爾馬克表示，澤倫斯基已率團前往土耳其，但表示「非普亭不見」，烏方已準備好坐上談判桌，但立場依舊是任何談判必須在停火之後進行。

烏克蘭並同時敦促美國總統川普前來參與談判；然而最新消息指出，原本考慮參加的川普似乎不會親臨現場，他表示將由國務卿魯比歐前往土耳其，「他們將產出一些相當不錯的結果，我們的人會去那裡，魯比歐要去那裡，其他人也要去，我們將看看是否能搞定。」

路透引述美國高級官員消息稱，美方希望俄同意一項為期30天的全面海陸空停火協議，並指烏方已同意遵守該協議。

路透也報導，俄國14日晚間宣布一個由「經驗豐富的談判人員」組成的代表團前往土耳其，與烏克蘭進行直接會談，但普亭本人並不在名單上。俄總統助理梅金斯基將擔任代表團團長，其他成員包括俄副外長加盧津、俄武裝力量總參謀部總局局長科斯秋科夫、俄國防部副部長福明，還有一位立場鷹派的俄羅斯前文化部長。

針對澤倫斯基放話說只要見普亭，俄國上議院副議長科薩切夫嘲諷澤倫斯基根本是在演喜劇，歐洲外交圈對於普亭是否現身普遍抱持懷疑態度，德法元首警告，如果本周會談仍無進展或是俄國仍不願停火，歐盟將對俄國祭出新的制裁。

另一方面，俄羅斯媒體報導，法國總統馬克宏表示，烏克蘭人很清楚他們無法奪回俄羅斯控制的所有領土，「衝突必須結束，烏克蘭必須以適當的方式進行談判，甚至連烏克蘭人自己都清楚地認識到，他們將沒有能力收復自2014年以來被俄羅斯奪走的所有領土。」

馬克宏還說，「我們不能讓烏克蘭獨自面對，由於它不會加入北約，我們提議組建保障部隊；換句話說，願意的盟友將在遠離前線的關鍵地點部署部隊，展開聯合部隊行動，顯示我們的團結。」

法國和英國提議在停火後向烏克蘭派遣維和部隊，俄羅斯方面已提出警告，指任何未經許可駐紮在烏克蘭的外國軍隊，尤其來自北約國家的軍隊，都將被視為敵方目標。