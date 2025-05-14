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俄烏15日土耳其談判 川普考慮參加 俄未公布出席代表

編譯高詣軒／綜合13日電
美國總統川普(左)12日展開中東行前說，他確實考慮飛到土耳其參與俄羅斯總統普亭(右)和烏克蘭總統澤倫斯基(中)15日可能舉行的和談。(美聯社)
美國總統川普(左)12日展開中東行前說，他確實考慮飛到土耳其參與俄羅斯總統普亭(右)和烏克蘭總統澤倫斯基(中)15日可能舉行的和談。(美聯社)

美國總統川普12日展開中東行前說，他確實考慮飛到土耳其參與俄羅斯和烏克蘭15日可能舉行的和談，「若我認為事情有進展，我想就有可能去」。烏克蘭總統澤倫斯基13日說，已邀川普在15日與會，但尚未確認川普出席。

烏方與歐洲四國日前向俄國總統普亭提議12日起停火30天，還警告俄方若不遵守恐對其祭出大規模制裁。但普亭11日未提此事，反而提議俄烏15日在土耳其伊斯坦堡直接會談。川普11日發文敦促澤倫斯基同意俄方提議，澤倫斯基同日隨後表明，他15日會在土耳其「等普亭」。

川普12日在白宮說，認為俄烏在土耳其會談「可能有好結果」，相信澤倫斯基和普亭都將出席，「不要低估周四（15日）在土耳其（的可能發展）」；被問到若普亭不同意30天停火是否制裁俄國，川普說「我有預感他們會同意」。

路透13日引述三位對相關計畫知情的人士報導，川普的中東特使威科夫、俄烏問題特使凱洛格將前往伊斯坦堡，參加15日的可能會談。但美國高官說，莫斯科是否派人出席還不清楚；華府預期，要到15日凌晨才會有關於俄方計畫的宣布。

澤倫斯基13日說，將先在安卡拉會晤土耳其總統厄多安，若普亭屆時現身伊斯坦堡，他也將過去；他希望和普亭面對面談判30天無條件停火，因為只有普亭有權實施；中國也已釋出支持30天停火的訊號。澤倫斯基還說，若與普亭會談未成行，期待美國、歐盟祭出強力制裁。

烏克蘭總統顧問波多利雅科13日向路透說，除了普亭，澤倫斯基不願在伊斯坦堡會晤其他俄方代表。澤倫斯基的幕僚長葉爾馬克表示，若普亭拒到土耳其，將是俄國不想結束戰爭的最後訊號。

克里姆林宮發言人佩斯科夫未評論普亭是否親自赴土，僅說俄方持續為預定15日舉行的談判做準備；被問到俄國將派誰當代表，佩斯科夫說這將在普亭認為適當的時候宣布。

華爾街日報13日報導，澤倫斯基邀川普與會，似乎是試圖將普亭描繪成和平的真正阻礙。但普亭若現身土耳其，對他將是重大象徵性讓步；普亭向來貶損澤倫斯基作為烏克蘭領袖的正當性，與他和談將實質上接受對方是談判夥伴。

普亭 澤倫斯基 土耳其

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