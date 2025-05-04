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習近平將訪俄 普亭：俄中對維繫世界穩定具戰略意義

記者謝守真／即時報導
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俄羅斯總統普亭稱，俄中關係對維繫世界穩定具有戰略意義。圖為習近平（左）與普亭2024年10月24日在金磚峰會上交談。（路透）
俄羅斯總統普亭稱，俄中關係對維繫世界穩定具有戰略意義。圖為習近平（左）與普亭2024年10月24日在金磚峰會上交談。（路透）

在中國外交部宣布中國國家主席習近平將於7日至10日對俄羅斯進行國事訪問，並出席「紀念蘇聯偉大衛國戰爭勝利80周年慶典」後，新華社報導，俄羅斯總統普亭在「俄羅斯-1」電視頻道4日播出的一部紀錄片中稱，俄中關係對維繫世界穩定具有戰略意義。

報導稱，普亭表示，自25年前他初擔任總統時就注意到世界經濟發展重心正向亞太地區轉移。俄羅斯積極發展同中國的關係，為世界穩定打造堅實基礎。

普亭強調，在當今條件下，俄中關係具有深刻的戰略意義。「全球性動盪未見緩和，反而呈現擴散態勢。俄中兩國可靠、穩定的關係本身增強了世界穩定性。」

稍早之前，新華社指出，應普亭邀請，習近平將於7日至10日對俄羅斯進行國事訪問，並出席在莫斯科舉行的「紀念蘇聯偉大衛國戰爭勝利80周年慶典」，料習近平此行將針對中俄關係與國際局勢進行戰略溝通。

而中國外交部發言人同日亦就有關問題表示，習近平此次應邀對俄羅斯進行國事訪問期間，將與普亭總統就新形勢下中俄關係發展，以及「一系列國際」和「地區重大問題進行戰略溝通」。

該發言人提到，今年是中國人民抗日戰爭、蘇聯偉大衛國戰爭暨世界反法西斯戰爭勝利80周年。習近平主席和普亭總統已達成共識，將共同銘記歷史，緬懷先烈，弘揚正確二戰史觀，維護二戰勝利成果和戰後國際秩序，捍衛國際公平正義。

該發言人並稱，在這一特殊歷史節點，應邀出席在莫斯科舉行的紀念蘇聯偉大衛國戰爭勝利80周年慶典是習近平主席此訪一項重要內容，也是中俄相互支持對方舉辦世界反法西斯戰爭勝利80週年紀念活動的應有之義。

此外，中國外交部稱，今年還是聯合國成立80周年。中俄同為聯合國創始國和安理會常任理事國，在維護以聯合國為核心的國際體系方面肩負特殊重要責任。中俄雙方將進一步加強在聯合國、上海合作組織、金磚國家等多邊平台的密切協作，團結廣大全球南方。

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普亭 俄羅斯 習近平

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