歐洲援烏志願者聯盟難成軍 傳出兵2.5萬人都困難

英、法兩國主導軍援烏克蘭「志願者聯盟」，傳出歐洲可能連派駐2萬5000名兵員都有困難；圖為基輔一棟遭俄羅斯彈道飛彈襲擊的建築物。(路透)

英、法兩國主導國際軍援烏克蘭 「志願者聯盟」，擬在俄羅斯 與烏克蘭達成某種形式的「停火」後，透過對烏派兵等方式，協助穩定局勢、保護關鍵基礎設施並嚇阻莫斯科再度侵略。不過，現在傳出歐洲可能連派駐2萬5000名兵員都有困難，遑論英方曾試探提出的逾6萬大軍。

自今年2月底、3月初拋出「志願者聯盟」構想以來，英、法已召集數場政治和軍事性質高峰會，與會陣容以歐洲和大英國協成員國為主，但也涵蓋東亞、南美洲國家。

「志願者聯盟」成員上看30餘國，但其中未達半數曾公開表態「不排除」對烏派兵；若僅計算英、法等已明確表態願意派兵的國家，則數量將進一步縮減。

不過，即便是在挺烏力道相對強勁的英國國內，專家對聯盟構想是否務實，持續有疑慮，原因包括美方遲未承諾提供必要「後盾」、歐洲兵力和軍備不足、自顧不暇，且兵力調度恐削弱北大西洋公約組織 東翼防衛部署。

英國泰晤士報援引歐洲國防官員和軍事首長的閉門討論內容報導，作為「志願者聯盟」理想中的派兵主力，歐洲可能連組建一支2萬5000人部隊援烏，也就是在同一時間有2萬5000名兵員位於烏國境內，都窒礙難行。

英國國防參謀長拉達金（Tony Radakin）上將曾詢問其他歐洲國家，是否可能派兵約6萬4000人。拉達金曾在一場會議表示，英方願出兵1萬人。其他歐洲國家國防官員在後續幾場會議向英方表達，6萬4000人是「不可能」的數字；即便僅是動員2萬5000人，也得「大家一起拚一回」。

根據報導，與英方最親近的歐洲國家官員指出，若計入輪調所需兵力，則派兵赴烏所需部隊人數恐達6萬4000的4倍，即25萬6000人，部署期間則可能長達2年。

不過，估算輪調所需兵力，通常是會乘以3倍、而非4倍。報導指出，法國願出兵5000至1萬人。