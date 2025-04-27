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俄軍稱收復庫斯克 普亭譏：基輔政權冒險徹底失敗

編譯中心／綜合26日電
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俄羅斯參謀總長格拉西莫夫（右）26日和總統普亭（左）視訊，表示俄軍已經從烏克蘭控制下完全收復邊境庫斯克州。（歐新社）
俄羅斯參謀總長格拉西莫夫（右）26日和總統普亭（左）視訊，表示俄軍已經從烏克蘭控制下完全收復邊境庫斯克州。（歐新社）

俄羅斯參謀總長格拉西莫夫（Valery Gerasimov）26日告訴總統普亭（Vladimir Putin），俄軍已經從烏克蘭控制下完全收復邊境庫斯克州（Kursk）。

基輔先前攻占俄羅斯庫斯克州的土地，希望未來作為與莫斯科和平談判的籌碼。俄羅斯自2022年入侵烏克蘭以來，已占領烏克蘭東部和南部部分地區。

格拉西莫夫在和普亭的視訊會議上說：「今天，庫斯克州最後一個尚待收復的村莊戈爾納（Gornal）已經從烏克蘭軍隊手中解放出來。」

普亭告訴格拉西莫夫：「基輔政權的冒險徹底失敗了。」他感謝將士的付出，並表示收復庫斯克州將為前線其他地區的進一步推進創造條件。

俄羅斯軍隊現在已經抵達邊界，準備加強對烏克蘭蘇米州（Sumy）的威脅。蘇米州與庫斯克州相對，俄軍近幾周已針對當地展開多次突襲行動。

此外，俄羅斯導演塔蘭金（Pavel Talankin）拍攝紀錄片「無名小卒對抗普亭」（Mr. Nobody Against Putin），透過親身經歷，記錄俄羅斯入侵烏克蘭後，俄國學校推行普亭的新「愛國教育政策」，控訴教育機構變成「國家宣傳機器」以洗腦兒童。

該片由塔蘭金與美國籍導演博倫斯坦（David Borenstein）合作拍攝，在捷克第27屆One World國際人權電影節期間放映，每場座無虛席，反應熱烈。

「無名小卒對抗普亭」是塔蘭金的親身故事，故事發生在俄羅斯煉銅重鎮卡拉巴什（Karabash），塔蘭金在當地擔任學校活動協調員，負責拍攝學校活動。

然而，在俄羅斯入侵烏克蘭後，學校開始推行普亭（Vladimir Putin）的新「愛國教育政策」，塔蘭金被要求拍攝大量課堂中的愛國教育。藉由課堂影像、秘密拍攝與自白鏡頭，塔蘭金揭露俄羅斯學校如何成為「國家宣傳機器」，以及教師如何受到壓力，被迫宣揚克里姆林宮的意識形態。

因為拍攝這部紀錄片，塔蘭金被迫離開家園，目前流亡至捷克。他表示，「離開家園並不容易，告別家人也不容易。沒有人知道我在做什麼，這很可怕。過境時我感到極度恐懼。但我不後悔，如果能重來一次，我還是會做出同樣的選擇。」

俄國導演塔蘭金（中）與美國導演博倫斯坦（左）合作拍攝紀錄片「無名小卒對抗普亭」，...
俄國導演塔蘭金（中）與美國導演博倫斯坦（左）合作拍攝紀錄片「無名小卒對抗普亭」，記錄俄羅斯入侵烏克蘭後，俄國學校推行蒲亭的新「愛國教育政策」，學 校成了「國家宣傳機器」以洗腦兒童。（中央社）

俄羅斯 普亭 烏克蘭

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