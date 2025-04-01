川普嗆澤倫斯基：拒絕稀土礦產協議 將有很大的麻煩

烏克蘭天然石墨礦業公司Zavalivsky Graphite露天礦場的一棟建築。（歐新社）

美國總統川普 （Donald Trump）3月31日警告烏克蘭 總統澤倫斯基 （Volodymyr Zelenskyy），若在簽署礦權協議上變卦，將會遇到「大麻煩」。川普一直試圖協調烏克蘭和俄羅斯達成停火協議，並且一直施壓澤倫斯基簽署一項協議，讓美國公司可以取得烏克蘭的稀有礦產。

中央社引述法新社和路透報導，川普在總統專機空軍一號向媒體表示：「我看他正在試圖退出稀土協議，他要是這麼做，他會遇到很大的麻煩，很大很大的麻煩。」川普還說，澤倫斯基「希望成為北大西洋公約組織（NATO）成員，但他永遠當不了北約一員。他明白這一點」。

除了對澤倫斯基不滿外，川普也表達了對俄羅斯總統普亭（Vladimir Putin）的惱火。川普說，「過去幾天他談的一些事情都與澤倫斯基有關，他認為澤倫斯基不可靠。他必須要和他達成協議，不論你是喜歡他，或是不喜歡他。」

川普說，「所以，我很不高興這件事，但是我認為他會好好做，而我當然不會希望對俄羅斯施加次級關稅。」

川普自上任以來一直在推動俄烏能快速結束已經歷時三年多的戰爭，但是儘管川普政府已經與雙方進行協商，仍然未能達成突破。

普亭已經拒絕美國和烏克蘭聯合提出的停火30天協議，並在3月28日暗示，澤倫斯基下台是和平進程的一部分。

另外，央廣引述路透報導，瑞典3月31日宣布向烏克蘭提供價值160億（克朗，下同，約15.9億美元）的新軍事援助，是這個北歐國家至今最大的一筆援烏計畫，並表示希望能協助基輔提高在終戰談判中的地位。

瑞典國防部長瓊森（Pal Jonson）在記者會上表示，這筆援助中的90億資金將用來購置新裝備，採購過程由瑞典國防物資局（Swedish Defence Materiel Administration）主導。另外大約50億將作為烏克蘭國防工業資金。

瓊森說：「我們現在處於戰爭的關鍵階段。我們現在的重點就是盡可能支持烏克蘭，讓他們能在這些談判中取得有利地位。」

瓊森表示，歐洲所有國家現在都需要提高對烏克蘭的支持，「需要得愈多，就必須做得更多」。

瓊森在記者會上被問到，如果美國縮減援助，歐洲在經濟和生產上是否有能力承擔更多責任時表示：「比起財力，我更關心國防工業生產。」他說：「歐盟光是經濟規模就是俄羅斯的8倍，因此只要有意願，就能提供廣泛支援。受限的是已經習慣和平的歐洲國防工業生產。」