俄夜襲烏克蘭 澤倫斯基老家遭遇最大規模無人機攻擊

俄羅斯飛彈14日襲擊烏克蘭克利福洛（Kryvyi Rih），造成建築物損毀。路透

烏克蘭 官員今天說，俄羅斯 夜間對烏克蘭尼古拉耶夫州和總統澤倫斯基 老家克利福洛市發動無人機攻擊，這是俄烏戰爭期間，俄國對克利福洛市發動的最大規模無人機攻擊。

路透報導，美國25日與烏克蘭和俄羅斯分別達成協議，雙方暫停在黑海（Black Sea）的攻擊行動，並停炸對方能源設施，但是目前仍不清楚協議何時開始實施及如何落實。

尼古拉耶夫（Mykolaiv）市長表示，尼古拉耶夫州長通報，擊落7架夜間飛越尼古拉耶夫州上空的無人機後，今天清晨尼古拉耶夫市突然停電。

克利福洛（Kryvyi Rih）市軍政機關首長維庫爾（Oleksandr Vilkul）表示，俄羅斯也攻擊這座位於烏克蘭中部的城市，引發火災與建物受損，所幸無人喪命。

烏克蘭軍方表示，俄羅斯夜間發動117架無人機攻擊，烏軍防空部隊擊落56架，並說因烏軍藉由電戰干擾，48架無人機偏離原定航道而失蹤。

維庫爾於通訊軟體Telegram發文，聲稱這是俄烏戰爭期間，針對克利福洛市發動的最大規模無人機襲擊，並說：「看到了嗎，這就是占領者『想要的和平』，所幸無人傷亡。」

維庫爾通報，克利福洛市至少發生15起爆炸。這座城市是總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskiy）的老家，並且常常遭到俄羅斯攻擊。

俄羅斯方面並未立即發表評論，不過俄羅斯國防部聲稱，俄國防空部隊夜間擊毀9架烏克蘭無人機，其中兩架在黑海上空。