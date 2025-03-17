烏克蘭痛失談判籌碼 庫斯克戰況因「3關鍵」被逆轉

俄羅斯國防部14日公布軍方在庫斯克行動畫面。（歐新社）

烏克蘭 去年8月占領俄羅斯庫斯克州，震驚克里姆林宮。半年多時間過去，烏軍在庫斯克節節敗退，這枚談判籌碼隨著烏軍幾乎全面撤出庫斯克化為烏有，甚至可能成為有利普亭 的條件。紐約時報分析，烏克蘭命運大逆轉歸咎於3個因素，包含俄軍切斷供應和撤退路線、北韓 軍隊作戰能力提升，以及美國在關鍵時刻斷供軍援和情報。

根據芬蘭智庫「黑鳥集團」（Black Bird Group）軍事分析師裴洛能（Pasi Paroinen），烏軍自去年吹響反攻號角以後，一度拿下俄國領土500平方英里（約1295平方公里）。然而，截止今年3月16日，烏方勉強占約30平方英里土地（約77.7平方公里）。

儘管目前庫斯克戰況依舊激烈，但是烏軍已經從占領俄羅斯領土，轉為阻止俄軍湧入烏克蘭東北部蘇米州（Sumy）開闢新戰線。在庫斯克作戰的烏克蘭情報官員安德伊（Andrii）直言：庫斯克行動基本結束，烏軍現在需要穩定局勢。

紐時描述，俄軍在2月中旬推進到距離烏軍主要補給線蘇賈區（Sudzha）僅8公里處，並出動大量無人機進行打擊。同時，利用無人機和戰機摧毀庫斯克橋梁和主要交通幹道，造成烏軍撤退難上加難。

其次，烏克蘭士兵和軍官皆表示，北韓軍隊今年2月重新投入庫斯克後，作戰能力明顯提升 ，「許多人執行非常巧妙的戰術」。

紐時分析最重要的是，川普政府3月3日宣布暫停對烏克蘭的軍事援助和情報共享，與此同時，烏軍在庫斯克防線已經岌岌可危。

根據烏國情報官員安德伊，無預警失去美方精確目標情報嚴重加劇作戰難度，造價高昂的海馬斯多管火箭系統（HIMARS）因而無法發揮作用。

俄軍也抓住機會，在3月8日前進入天然氣管道包抄烏軍，俄媒描述行動大獲成功。裴洛能則指出，無論襲擊成功與否，「此行動確實在烏軍防線後造成足夠混亂和破壞，可能促使他們開始撤退」。

同一時間，北韓部隊也在在小村莊庫里利夫卡（Kurylivka）以南發動攻擊，突破烏軍防線，進一步限制基輔提供補給的能力。

隨著烏軍沿著指定防線撤隊，俄軍也乘勝追擊，不斷向前推進。3名烏克蘭士兵和指揮官表示，烏軍在3月10日下令部分部隊撤出蘇賈區。根據基輔獨立報，烏克蘭參謀總部16日在社群平台間接證實全面撤出蘇賈區。

基輔曾經希望利用反攻庫斯克作為談判籌碼，如今已經化為泡影，甚至要擔心蘇米成為新戰場。隨著川普積極和俄方談判，庫斯克似乎更成為對普亭有利的條件。